Врач-диетолог назвала самый опасный для здоровья суп

Она подчеркнула, что серьезный вред организму приносят насыщенные жиры, которые содержатся в ингредиентах солянки: колбасах, сосисках и копченостях. Другие компоненты супа: лимон, каперсы и соленья противопоказаны людям с гастритом и язвенной болезнью желудка.

Также, по словам врача, из-за своего агрессивного состава солянка противопоказана людям, у которых есть проблемы с ЖКТ.