Вс, 7.06.2020

Врач-диетолог назвала самый опасный для здоровья суп

Солянка. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Российский врач-диетолог Ирина Торопыгина сообщила, что самым опасным супом для людей, которые страдают сердечными заболеваниями, ожирением и гипертонией, является солянка.

Она подчеркнула, что серьезный вред организму приносят насыщенные жиры, которые содержатся в ингредиентах солянки: колбасах, сосисках и копченостях. Другие компоненты супа: лимон, каперсы и соленья противопоказаны людям с гастритом и язвенной болезнью желудка.

Также, по словам врача, из-за своего агрессивного состава солянка противопоказана людям, у которых есть проблемы с ЖКТ. 

Диетолог отметила, что если животных кормили антибиотиками, в бульон могут попасть вредные вещества, которые оказывают негативное влияние на организм человека, сообщает издание E1.ru

НАВЕРХ