Как называется годовщина свадьбы: подробный список дат

Помните ли вы, когда отмечают деревянную свадьбу, а когда чугунную? И сколько лет нужно прожить с супругом, чтобы ваш брак называли фарфоровым? Segodnya рассказывает, какими бывают годовщины свадеб и что принято дарить семейной паре на каждый из этих праздников.
Что традиционно дарят на каждую годовщину свадьбы можно легко понять из их названий. Итак, первый год совместной жизни в браке имеет название Ситцевая свадьба. Молодоженов обычно одаривают изделиями из тканей: постельное белье, полотенца, скатерти.
Следом идет вторая годовщина свадьбы – это Бумажная свадьба. Хорошим подарком будут книги, сертификаты, картины. Три года совместной жизни знаменует Кожаная свадьба, ведь брак уже более прочный, чем первые два года.
4 года – Льняная свадьба или же Веревочная. Супруги лучше узнают друг друга и более тесно переплетаются, подобно веревкам.
5 лет – это уже юбилейная Деревянная свадьба. Отношения пары, как и материал, более прочный и надежный. А хорошим подарком послужит мебель.
6 лет вместе – это Чугунная свадьба. Пришло время не только надежнее укреплять свой домашний очаг, но и проверять его на прочность.
7 лет – уже более надежная и ценная Медная свадьба. Пара прошла немалый совместный путь и укрепилась в отношениях.
8 лет – не менее прочная и надежная Жестяная свадьба, когда супруги уже утвердились в прочности своих связей друг к другу.
9 лет брака красиво называется Фаянсовая свадьба. Материал богатый, но хрупкий и в любой момент может дать трещину, но ведь и брак часто претерпевает кризисные времена.
10-летний юбилей отмечается как Розовая или Оловянная свадьба. Муж с женой за такой срок уже успели прирасти друг к другу, подстроиться один под другого, найти компромиссы и научиться жить в гармонии.
11 лет – это Стальная свадьба. Отношения непреломные, надежные, прочные, как и сам металл.
12-летие совместной жизни у пары называется Никелевая свадьба. Этот материал символизирует чистоту и сияние отношений в паре, верность и заботу друг о друге.
13 лет брака именуется нежно и красиво – Кружевная свадьба. Важно помнить, что даже на таком немалом сроке чувства могут быть тонкими, а потому важно ценить отношения. Помимо кружев паре принято дарить белые цветы.
14 лет – эффектная Агатовая свадьба. Это достаточно крепкие отношения, ведь и сам камень символизирует благополучие и процветание.
Далее идет годовщина свадьбы 15 лет. Это красивая, звонкая, чистая, сияющая Хрустальная свадьба. Такие отношения уже надежно проверены временем.
Как называется 16 годовщина свадьбы? В этот день празднуется торжественная Топазовая свадьба. Это символ нежности и красоты отношений на фоне прочности и солидности прожитых лет. 17 лет отмечают как Розовую свадьбу. Эта красивая дата, символизирующая любовь и нежность отношений.
18 лет совместной жизни знаменует Бирюзовая свадьба. К этому сроку отношения достигли надежности и прочности, да и дети уже выросли, покинув родительский дом.
19 лет общей жизни под одной крышей – это Гранатовая свадьба. Обозначает изобилие и достаток для пары. К этому сроку чувства часто вспыхивают с новой силой.
Очередной юбилей – годовщина свадьбы 20 лет. Как называется два десятка лет совместной жизни? Это Фарфоровая свадьба. Чувства в паре легки и изящны, но при этом к ним нужно относиться бережно, чтобы не разбить.
21 год – празднуется Опаловая свадьба. В качестве подарка прекрасно подойдут изделия из этого красивого камня.
22 года знаменуются как Бронзовая свадьба. Как и сам металл, такие отношения прочные и надежные, гибкие и нерушимые.
23 года пути по жизни рука об руку – это Берилловая свадьба, которая символизирует достаток и благополучие в семье.
24 года – празднуется эффектная Атласная свадьба. Как и сама ткань, чувства у жены и мужа легкие, струящиеся, красивые.
25 лет совместной жизни – Серебряная свадьба. Это название знают многие люди, хотя немного пар может похвастаться таким солидным сроком в четверть века. Чувства в таком браке подобны благородному металлу – они надежные и драгоценные.
26 лет – Нефритовая свадьба.
27 лет – Свадьба красного дерева.
28 лет – Никелевая свадьба.
29 лет – Бархатная свадьба.
Далее идет очередная юбилейная годовщина свадьбы 30 лет, или Жемчужная свадьба. И дарить на эту дату принято жемчуг. Следом отмечаются не менее интересные годовщины свадьбы с красивыми названиями: Солнечная, Каменная, Янтарная и другие.
35 лет – Коралловая или Полотняная свадьба.
40 лет – Рубиновая свадьба.
45 лет – Сапфировая свадьба.
50 лет знаменует Золотая свадьба. Полвека совместной жизни – большая ценность, которую заслужила пара за такой серьезный срок.
55 лет – Изумрудная свадьба.
60 лет – солидная Алмазная или Бриллиантовая свадьба. Столько лет любви и уважения подобны настоящему, редкому и самому ценному камню.
65 лет – Железная свадьба.
70 лет – Благодатная свадьба.
75 лет – Коронная свадьба.
80 лет – Дубовая свадьба.
90 лет – Гранитная свадьба
100 лет – редчайшая Красная или Платиновая свадьба. Редко кто может похвастаться такими долгими и бесценными отношениями, тем не менее, такие даты тоже существуют.