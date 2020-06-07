Вс, 7.06.2020

Рецепт для пикника: сэндвичи с запеченной курицей, сыром и овощами

Cэндвичи курицей. Иллюстративный снимок

ФОТО: Shutterstock

Редис можно не только добавить в салат, но и приготовить с ним аппетитные бутерброды для пикника, пишет Segodnya.

Мы предлагаем сделать вкусные сэндвичи с запеченным куриным филе, двумя видами сыра, редисом, огурцами и красным луком. Благодаря цельнозерновому хлебу они не нанесут вреда фигуре.

Время приготовления:

15 минут

Калорийность:

132 ккал на 100 г

Ингредиенты:

8 ломтиков цельнозернового хлеба

1 пучок редиски

2 свежих огурца

100 г брынзы или твердого сыра

100 г сливочного сыра

200 г запеченного куриного филе

1 красная луковица

Несколько перьев зеленого лука

Соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

Редиску и огурцы вымыть и нарезать кружочками. Куриное филе порезать тонкими ломтиками. Лук очистить и нарезать кольцами. Брынзу или твердый сыр нарезать тонкими пластинками.

Каждый ломтик хлеба намазать сливочным сыром. На четыре кусочка хлеба выложить кружки редиса. На два ломтика хлеба разложить пластины брынзы и кусочки огурца. Затем еще на два кусочка хлеба выложить кольца лука и куски курицы.

Слегка посолить и поперчить. На ломтики хлеба с редисом поместить перья лука. Сделать сэндвичи, сложив попарно. В каждом сэндвиче одна из сторон должна быть с редиской. По желанию разрезать сэндвичи на треугольники очень острым ножом.

В этом рецепте вы можете заменить куриное филе на говядину, приготовленную на гриле.

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