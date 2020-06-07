Рецепт для пикника: сэндвичи с запеченной курицей, сыром и овощами

Редис можно не только добавить в салат, но и приготовить с ним аппетитные бутерброды для пикника, пишет Segodnya.
Мы предлагаем сделать вкусные сэндвичи с запеченным куриным филе, двумя видами сыра, редисом, огурцами и красным луком. Благодаря цельнозерновому хлебу они не нанесут вреда фигуре.
Время приготовления:
15 минут
Калорийность:
132 ккал на 100 г
Ингредиенты:
8 ломтиков цельнозернового хлеба
1 пучок редиски
2 свежих огурца
100 г брынзы или твердого сыра
100 г сливочного сыра
200 г запеченного куриного филе
1 красная луковица
Несколько перьев зеленого лука
Соль, перец по вкусу
Способ приготовления:
Редиску и огурцы вымыть и нарезать кружочками. Куриное филе порезать тонкими ломтиками. Лук очистить и нарезать кольцами. Брынзу или твердый сыр нарезать тонкими пластинками.
Каждый ломтик хлеба намазать сливочным сыром. На четыре кусочка хлеба выложить кружки редиса. На два ломтика хлеба разложить пластины брынзы и кусочки огурца. Затем еще на два кусочка хлеба выложить кольца лука и куски курицы.
Слегка посолить и поперчить. На ломтики хлеба с редисом поместить перья лука. Сделать сэндвичи, сложив попарно. В каждом сэндвиче одна из сторон должна быть с редиской. По желанию разрезать сэндвичи на треугольники очень острым ножом.
В этом рецепте вы можете заменить куриное филе на говядину, приготовленную на гриле.