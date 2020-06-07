Рецепт для пикника: сэндвичи с запеченной курицей, сыром и овощами

Мы предлагаем сделать вкусные сэндвичи с запеченным куриным филе, двумя видами сыра, редисом, огурцами и красным луком. Благодаря цельнозерновому хлебу они не нанесут вреда фигуре.

Время приготовления: 15 минут Калорийность: 132 ккал на 100 г Ингредиенты: 8 ломтиков цельнозернового хлеба 1 пучок редиски 2 свежих огурца 100 г брынзы или твердого сыра 100 г сливочного сыра 200 г запеченного куриного филе 1 красная луковица Несколько перьев зеленого лука Соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

Редиску и огурцы вымыть и нарезать кружочками. Куриное филе порезать тонкими ломтиками. Лук очистить и нарезать кольцами. Брынзу или твердый сыр нарезать тонкими пластинками.

Каждый ломтик хлеба намазать сливочным сыром. На четыре кусочка хлеба выложить кружки редиса. На два ломтика хлеба разложить пластины брынзы и кусочки огурца. Затем еще на два кусочка хлеба выложить кольца лука и куски курицы.

Слегка посолить и поперчить. На ломтики хлеба с редисом поместить перья лука. Сделать сэндвичи, сложив попарно. В каждом сэндвиче одна из сторон должна быть с редиской. По желанию разрезать сэндвичи на треугольники очень острым ножом.