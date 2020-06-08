Потница у взрослых: симптомы, причины, как и чем лечить

Симптомы потницы, внешние проявления, виды

Потница - заболевание из группы простых дерматитов, возникает в жаркое время года и является следствием излишнего потоотделения. Если потница у детей появляется по причине недостаточной гигиены кожи малыша, то у взрослых гиперактивность потовых желез может быть из-за нарушений в работе организма. Потничка у малышей без запаха, а у взрослых - наоборот. Как у детей, так и у взрослых потницу надо лечить, прежде выяснив причину ее возникновения. Вылечить потницу в легкой стадии можно даже с помощью народных средств.

Причины возникновения потницы

длительное пребывание на жаре и плохо проветриваемых помещениях;

излишняя активность (спорт, другие физические нагрузки);

стресс, нарушения в работе ЦНС;

злоупотребление косметическими средствами, которые препятствуют

воздухообмену на коже (масла, крема, парфюмерия);

использование определенных моющих средств (стиральные порошки,

кондиционеры для белья, жидкость для мытья посуды);

повышенная температура тела, которая вызывает повышенное потоотделение и как следствие - появление потницы;

плохая гигиена;

ношение одежды из синтетических тканей, не пропускающих воздух и не дающих коже дышать, плохо впитывающей потовыделения;

лишний вес - частая причина гипергидроза.

Потница - высыпания в виде розово-красных пузырьков или узелков на поверхности кожи. Появляется там, где кожа контактирует с одеждой (подмышки, локтевые сгибы, пах, ноги, спина, шея, голова). Чем гуще волосяной покров, тем выше вероятность появления потницы, ведь волосы создают повышенную влажность. Потница может появляться на лице, когда из-за употребления косметики происходит закупорка пор.

Виды потницы

Кристаллическая потница. Ее возникновение связано с поверхностной закупоркой протоков потовых желез, в результате - пот на коже накапливается. Высыпания выглядят как пузырьки с прозрачной жидкостью, напоминают прыщики. Кожа при кристаллической потнице не воспаляется, а прыщики можно безболезненно вскрыть.

Красная потница. Наиболее распространенный вид, возникает при перегреве тела, когда потовые железы вырабатывают большое количество пота. Закупорка пор происходит в эпидермальной части протоков, на коже появляются воспаления в виде красных пятен.

Постулезная (желтая) потница. Возникает реже всего, по причине отсутствия лечения красной потницы, запущенное состояние кожи.

Лечение потницы: все средства и методы

Чтобы лечить потницу, необходимо точно знать, что это именно она, ведь кожные заболевания без специальных знаний легко перепутать. Поэтому необходимо проконсультироваться с дерматологом. В целом, лечение потницы начинают с соблюдения режима гигиены. Надо устранить все факторы, которые спровоцировали появление высыпаний. Так, мыться лучше используя гипоаллергенные средства.

Нельзя пользоваться косметикой, а также моющими средствами, которые стали причиной потницы. Люди склонные к появлению потницы, должны тщательно подбирать косметические средства, использовать скрабы, посещать баню. Важно сократить физические нагрузки, стараться избегать стрессовых ситуаций, улучшить вентиляцию кожи.

Одежду выбирают из натуральных тканей, не тесную, тем самым исключая ее трение с местами высыпаний. Пропотевшую одежду надо сразу же сменить, чтобы не допустить возникновение потницы.

Люди с избыточной массой тела чаще потеют, поэтому стоит правильно питаться, чтобы избавиться от лишнего веса и потницы заодно. Рацион надо обогатить блюдами из щавеля, чечевицы, пить гранатовый сок, в сезон есть больше слив. Следует обеспечить проветривание помещений не допуская повышенной влажности и высоких температур.

Лечение потницы с осложнениями (красная и желтая) может быть медикаментозное. Пациенту назначают подсушивающие крема и мази с цинком: цинковая мазь, Деситин, Каламин, Судокрем, а при осложнениях - средства с антибиотиком (Банеоцин, Фуцидин и другие). Перед нанесением крема кожу очищают хозяйственным мылом. Кроме того, назначают прием антигистаминных препаратов, в очень редких случаях принимают антибактериальные средства внутрь (когда необходимо ликвидировать возбудитель вторично присоединенной к коже инфекции).

В кожных складках используют присыпку с оксидом цинка, кукурузный или картофельный крахмал, тальк. Обязательно использование антисептиков, например, 1% растворы бора или салициловой кислоты, хлорфиллипт, водный раствор марганцовки, раствор соды.