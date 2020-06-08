Городская квартира или частный дом: что лучше

Квартира

Плюсы

Недорогое обслуживание

Безусловно, квартиру выгоднее содержать, чем дом. Не нужно платить самому за новую крышу, ставить забор или заказывать обслуживание септика. Все же ремонт организует управляющая компания или товарищество собственников жилья. А на ремонт и содержание общих площадей скидываются все, платя по счетам.

Развитая инфраструктура

Что влияет на стоимость квартиры? В первую очередь людям важна транспортная доступность, близость к метро, чтобы рядом были магазины, детские сады, школы, больницы и другие социальные объекты. В городе все это располагается достаточно близко. Вся необходимая для жизни инфраструктура может находиться в одном микрорайоне.

Возможность переселения

Когда дом становится ветхим и уже не подлежит капитальному ремонту, государство бесплатно предоставляет жилье по программе расселения из ветхого жилья либо выкупает площадь по рыночной цене. Программа, конечно, сбоит, очереди иногда приходится ждать долго, но вы точно не останетесь на улице. А вот если рухнет частный дом, это ваша забота.

Уборка придомовой территории

Удобно, когда не нужно думать об уборке придомовой территории. Ведь дворники приведут в порядок двор, а уборщицы вымоют подъезд.

Безопасность

Надо признать, что в многоэтажках жить безопаснее. Кругом соседи. Даже в случае внештатной ситуации вам смогут оперативно помочь. Квартиру можно спокойно оставить на несколько месяцев. В некоторых домах предусмотрено видеонаблюдение и консьержи.

Быстрый интернет

Сейчас особенно нужен высокоскоростной интернет, когда многие учатся и работают на удаленке. В крупных городах повсеместно стоят вышки. Поэтому провайдеру не составит труда провести интернет в квартиру или оперативно исправить поломку.

Коммуникации

За работой домовых коммуникаций следят специальные службы. Например, водоканал и энергосбыт. Если произойдет аварийная ситуация, то они быстро ее устранят по вашей заявке.

Противопожарная безопасность

Все высотные дома проверяются пожарной службой. Кроме того, во многих ЖК есть пожарные шланги и огнетушители. А вот частные дома могут строить с грубыми нарушениями.

Минусы

Маленькая площадь

Большие семьи все же выбирают для жизни загородные дома. В квартире непросто ужиться, когда подрастает, например, четверо детей. К тому же загородный дом с большим количеством комнат может стоить дешевле, чем стометровая квартира.

Проблемы с парковкой и пробки

Чем выше дом, тем больше людей в нем живет. Многие собственники жалуются на недостаток парковочных мест — о них застройщики не всегда думают. Из-за этого приходится ставить машину, где придется, или покупать место вдали от дома. А пробки? Дороги-то шире не становятся, а вот количество авто увеличивается.

Шум