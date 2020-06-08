Городская квартира или частный дом: что лучше

Перед покупкой недвижимости люди часто сталкиваются с выбором: жить в квартире или в загородном доме? И тут нужно все как следует взвесить: это ведь не хлеб в магазине выбирать, пишет Wday.
Квартира
Плюсы
Недорогое обслуживание
Безусловно, квартиру выгоднее содержать, чем дом. Не нужно платить самому за новую крышу, ставить забор или заказывать обслуживание септика. Все же ремонт организует управляющая компания или товарищество собственников жилья. А на ремонт и содержание общих площадей скидываются все, платя по счетам.
Развитая инфраструктура
Что влияет на стоимость квартиры? В первую очередь людям важна транспортная доступность, близость к метро, чтобы рядом были магазины, детские сады, школы, больницы и другие социальные объекты. В городе все это располагается достаточно близко. Вся необходимая для жизни инфраструктура может находиться в одном микрорайоне.
Возможность переселения
Когда дом становится ветхим и уже не подлежит капитальному ремонту, государство бесплатно предоставляет жилье по программе расселения из ветхого жилья либо выкупает площадь по рыночной цене. Программа, конечно, сбоит, очереди иногда приходится ждать долго, но вы точно не останетесь на улице. А вот если рухнет частный дом, это ваша забота.
Уборка придомовой территории
Удобно, когда не нужно думать об уборке придомовой территории. Ведь дворники приведут в порядок двор, а уборщицы вымоют подъезд.
Безопасность
Надо признать, что в многоэтажках жить безопаснее. Кругом соседи. Даже в случае внештатной ситуации вам смогут оперативно помочь. Квартиру можно спокойно оставить на несколько месяцев. В некоторых домах предусмотрено видеонаблюдение и консьержи.
Быстрый интернет
Сейчас особенно нужен высокоскоростной интернет, когда многие учатся и работают на удаленке. В крупных городах повсеместно стоят вышки. Поэтому провайдеру не составит труда провести интернет в квартиру или оперативно исправить поломку.
Коммуникации
За работой домовых коммуникаций следят специальные службы. Например, водоканал и энергосбыт. Если произойдет аварийная ситуация, то они быстро ее устранят по вашей заявке.
Противопожарная безопасность
Все высотные дома проверяются пожарной службой. Кроме того, во многих ЖК есть пожарные шланги и огнетушители. А вот частные дома могут строить с грубыми нарушениями.
Минусы
Маленькая площадь
Большие семьи все же выбирают для жизни загородные дома. В квартире непросто ужиться, когда подрастает, например, четверо детей. К тому же загородный дом с большим количеством комнат может стоить дешевле, чем стометровая квартира.
Проблемы с парковкой и пробки
Чем выше дом, тем больше людей в нем живет. Многие собственники жалуются на недостаток парковочных мест — о них застройщики не всегда думают. Из-за этого приходится ставить машину, где придется, или покупать место вдали от дома. А пробки? Дороги-то шире не становятся, а вот количество авто увеличивается.
Шум
Так как кругом живут соседи, приходится мириться со множеством посторонних звуков. Правила того, чего никогда не делают хорошие соседи, мало кто соблюдает: кто-то затеял ремонт и каждый день забавляется с дрелью, а кто-то громко смотрит телевизор или занимается на беговой дорожке. Любителям спокойствия будет сложно привыкнуть к этому.
Плохая экология
Экология в городах заметно хуже, чем в области. Через мегаполисы проходит много дорог, соответственно, машин, много ТЭЦ и вредных предприятий. Можно заметить, как город вечером из-за загазованности накрывает смог.
Частный дом
Плюсы
Хорошая экология
За городом больше деревьев и других зеленых насаждений. Также неподалеку леса, сады и березовые чащи. Многие жители частных домов могут отметить и качество воздуха. Никакого смога и неприятного запаха.
Большая площадь
Средняя площадь загородных домов в основном от 100 квадратных метров. Здесь намного больше комнат, предусмотренных для каждого члена семьи. А иногда есть даже несколько санузлов — немыслимая роскошь для городской квартиры.
Личный участок
Во-первых, не будет проблем с парковкой. Во-вторых, на своей территории можно построить баню, беседку, оборудовать спортплощадку и даже бассейн. Любители грядок могут поставить теплицы. А те, кто разводит цветы, могут даже обустроить оранжерею.
Домашние животные
Собственный дом позволяет завести нескольких кошек, собак и других животных. Можно держать их в доме или обустроить вольер — как хозяйская душа пожелает.
Удобная планировка
На рынке представлено много вариантов домов разной планировки. Ведь здания строят по согласованным проектам с заказчиками. Поэтому можно легко выбрать недвижимость с подходящим количеством комнат.
Расширение
Практически невозможно расширить площадь квартиры. Даже если вы скупите весь этаж, любая перепланировка строго согласуется со специальными инстанциями. К тому же эта затея влетит в копеечку. Частый дом можно изменять как угодно. Например, пристроить тамбур, веранду, сделать второй или третий этаж. Никто не сможет вам запретить расширять свое строение.
Минусы
Неразвитая инфраструктура
Инфраструктура небольших населенных пунктов намного хуже, чем в городах. Конечно, там есть магазины, поликлиники, детсады и школы. Однако могут отсутствовать другие важные объекты. Да и этих может не быть, если речь идет о небольшом поселке. Что крайне неудобно.
Уборка территории
Жителям частных домов приходится делать все самим. Чистить снег, латать крышу, убирать придомовую территорию и т.д. Поэтому на обеспечение дома уйдет намного больше денег, чем на уход за квартирой.
Низкий уровень безопасности
Так как соседи в поселке находятся за высокими заборами и на довольно приличном расстоянии, то будет непросто кого-то оперативно позвать на помощь. К тому же, если надолго оставить дом без присмотра, его могут ограбить.
Отсутствие хорошей связи
Во многих населенных пунктах не хватает вышек для нормальной сотовой связи. Не везде есть возможность, провести кабельное телевидение и интернет. Если в поселке нет провайдера, то он выставит вам внушительный счет за проведенный интернет.
Невозможность бесплатного переселения
Если дом близок к аварийному состоянию, то вам придется самостоятельно покупать новый. В таких случаях не предусмотрена помощь государства.