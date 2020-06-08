Назван самый модный предмет одежды в истории

В Великобритании назвали самый модный предмет одежды в истории. Соответствующее исследование провели по заказу компании Samsung, которая на днях выпустила паровой шкаф для одежды, пишет Lady.tochka.net.
Согласно данным Тhe Mirror, самым модным предметом одежды стала … мини-юбка. Считается, что она была создана английским модельером Мэри Куант в 1960-х годах. Рост ее популярности произошел после появления модели Джин Шримптон на скачках в Мельбурне в коротком белом платье. Хотя, по словам Шримптон, длина ее юбки была короткой из-за того, что дизайнеру не хватило материала.
На втором месте оказалось легендарное маленькое черное платье, созданное Коко Шанель в 1926-м, а на третьем – ультракороткие шорты, которые вошли в моду в 1970-х годах.
В ТОП-10 самых модных предметов одежды также вошли джинсовые жакеты, туфли на платформе, расклешенные брюки, кожаные байкерские куртки, подплечники, сапоги высотой до колена и облегающие джинсы-скинни