Назван самый модный предмет одежды в истории

Согласно данным Тhe Mirror, самым модным предметом одежды стала … мини-юбка. Считается, что она была создана английским модельером Мэри Куант в 1960-х годах. Рост ее популярности произошел после появления модели Джин Шримптон на скачках в Мельбурне в коротком белом платье. Хотя, по словам Шримптон, длина ее юбки была короткой из-за того, что дизайнеру не хватило материала.