Почему молодой маме нельзя носить распущенные волосы

Британка Алекс Аптон однажды утром проснулась от того, что ее 10-недельный сынишка Азар громко плакал и никак не мог успокоиться.

Казалось бы, ничего необычного. Младенцы часто плачут по ночам: голод, колики, режущиеся зубки… да мало ли причин. Но именно этот плач насторожил женщину. Малыш отказывался от бутылочки, у него был сухой подгузник, его не беспокоили зубы. Это был непривычный плач, и было ясно, что крохе очень больно. Но что болело?

В какой-то момент Алекс решила полностью переодеть Азара. И увидела, что четыре пальца на его ножке красные и распухшие, а их основание обмотано ее собственными волосами. Всего лишь 2-3 волосинки привели к такому страшному эффекту.

Мне кажется, они пережимали ему ножку не меньше 12-14 часов,

— рассказывает молодая мама.

Волосы были закручены так туго, а пальцы уже так распухли, что Алекс уже не могла распутать их просто так.

Я пробовала минут 15, и так, и эдак, — говорит британка. — Уже было собралась с Азаром в больницу, чтобы нам помогли врачи. Но потом сообразила взять пинцет и подцепить неподдающийся волосок им.

То, что произошло с Азаром, называется синдромом волосяного жгута. У врачей есть для него синонимы — турникетный синдром или синдром длительного сдавливания. Это состояние, при котором волосы или нитки пережимают детские пальчики или гениталии и нарушают кровоснабжение. Такая ситуация, если ее вовремя не заметить, чревата инфекцией или некрозом, а в некоторых случаях и самоампутацией. То есть, пальчики просто отваливаются.

Обвитие чаще всего происходит вокруг пениса и пальцев ног, — рассказывает в своем Instagram детский хирург Владимир Чепрасов. — Редко — вокруг пальцев рук и других частей тела. В зоне риска младенцы до четырех месяцев, потому что в первое время после родов у их мам особенно сильно выпадают волосы.

С одной стороны, не заметить проблему сложно: вы ведь регулярно одеваете и раздеваете малыша. С другой — если это один тонкий светлый волосок, его можно просто не разглядеть. Особенно, если он попал в трусики, памперс или носочек, а вы как раз уложили кроху спать на всю ночь.