Как правильно готовить сосиски на гриле: два простых способа

Приготовление сосисок и колбасок на гриле может показаться настолько простой кулинарной задачей, что инструкции к ней не нужны. Но это не так. Важно помнить, что сосиски и колбаски чувствительны к температуре и склонны высыхать и растрескиваться. Вместо того, чтобы бросать их прямо на горячий гриль, возьмите на вооружение один из этих способов, пишет Сегодня.