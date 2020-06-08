Как правильно готовить сосиски на гриле: два простых способа

Приготовление сосисок и колбасок на гриле может показаться настолько простой кулинарной задачей, что инструкции к ней не нужны. Но это не так. Важно помнить, что сосиски и колбаски чувствительны к температуре и склонны высыхать и растрескиваться. Вместо того, чтобы бросать их прямо на горячий гриль, возьмите на вооружение один из этих способов, пишет Сегодня.
Как приготовить сосиски на гриле: сварите и обжарьте на решетке
Прокипятите колбаски в воде (или пиве!) около пяти минут, чтобы они прогрелись. Достаньте из жидкости. Положите их на решетку гриля и обжарьте с каждой стороны до румяной корочки. На среднем огне это займет всего несколько минут.
Как жарить сосиски на гриле без варки
Сделайте двухуровневый нагрев на гриле (это значит, с одной стороны должен быть средне-высокий огонь, а с другой – пламя выключено). Приготовьте сосиски на "холодной" стороне, периодически переворачивая, пока они не прогреются. Затем обжарьте несколько минут на среднем огне до золотистого цвета. Готово!