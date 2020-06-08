Как выглядеть выше без обуви на каблуках

Вам надоели высокие каблуки, но вы хотите выглядеть немного выше? Без сомнения, эта деталь обуви придает женщине особый шик и привлекательность. Но иногда из-за каблуков болят ноги и хочется обойтись без них.

Осанка

Для начала выпрямитесь. Осанка играет немаловажную роль в том, как воспринимают вас окружающие, тем более, когда дело касается роста. Помните, что слишком высокие люди сутулятся, чтобы казаться ниже. А вы должны поступать наоборот. Сидеть тоже нужно с прямой спиной. Так вы не только будете казаться выше, но и увереннее в себе.

Монохромный образ

Придерживайтесь одной цветовой гаммы в одежде, это удлинит фигуру. В таком случае подойдут однотонные платья. Если вы надеваете блузку, то подберите к ней юбку или брюки, близкую по тону. Различные цветовые оттенки нижней и верхней части тела подчеркивают лишь невысокий рост.

Сконцентрируйте внимание на верхней части туловища

Например, наденьте блузу с открытыми плечами или глубоким V-образным вырезом. Это привлечет внимание к шее, что способствует усилению зрительной иллюзии и вы будете выглядеть выше без каблуков. Избегайте широких свитеров и рубашек в стиле оверсайз.

Кроме того, если вы хотите казаться выше, не застегивайте пиджаки, блейзеры или кардиганы на пуговицы. С расстегнутыми пуговицами вы всегда будете казаться выше.

Приобретайте одежду с завышенной талией

Покрой одежды с завышенной талией в юбках, платьях или брюках визуально делают ноги длиннее и компенсируют отсутствие каблуков.

Также избегайте широких поясов и ремней, так как они визуально будут как бы «резать» ваш силуэт. Лучше всего носить тонкие кожаные пояса.

Открытая щиколотка

Если у вас тонкие лодыжки, то стоит отдать предпочтение брюкам кюлотам, джинсам с отворотами, капри или узким укороченным джинсам. Показывая более тонкие части тела, выбудете смотреться стройнее и изящнее, а ваши ноги будут казаться длиннее даже без высоких каблуков.

Орнамент деталей гардероба

При покупке новинок ориентируйтесь на орнаменты с продольными полосами.

Ножка, как у Золушки

Можно надеть балетки или мокасины на тонкой подошве, но с глубоким вырезом и заостренным мысом. Избегайте слишком массивной обуви, она сделает вас приземистой, и вы добьетесь прямо пропорционального эффекта, нежели хотели достичь.

Избегайте больших сумок и рюкзаков

При выборе такого незаменимого аксессуара руководствуйтесь принципом – чем ниже рост, тем меньше сумка.