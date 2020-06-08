Как выглядеть выше без обуви на каблуках

К сожалению, нельзя изменить свой рост, но с помощью нехитрых приемов можно сделать так, чтобы казаться выше, пишет natashastefanenko.com.
Вам надоели высокие каблуки, но вы хотите выглядеть немного выше? Без сомнения, эта деталь обуви придает женщине особый шик и привлекательность. Но иногда из-за каблуков болят ноги и хочется обойтись без них.
Осанка
Для начала выпрямитесь. Осанка играет немаловажную роль в том, как воспринимают вас окружающие, тем более, когда дело касается роста. Помните, что слишком высокие люди сутулятся, чтобы казаться ниже. А вы должны поступать наоборот. Сидеть тоже нужно с прямой спиной. Так вы не только будете казаться выше, но и увереннее в себе.
Монохромный образ
Придерживайтесь одной цветовой гаммы в одежде, это удлинит фигуру. В таком случае подойдут однотонные платья. Если вы надеваете блузку, то подберите к ней юбку или брюки, близкую по тону. Различные цветовые оттенки нижней и верхней части тела подчеркивают лишь невысокий рост.
Сконцентрируйте внимание на верхней части туловища
Например, наденьте блузу с открытыми плечами или глубоким V-образным вырезом. Это привлечет внимание к шее, что способствует усилению зрительной иллюзии и вы будете выглядеть выше без каблуков. Избегайте широких свитеров и рубашек в стиле оверсайз.
Кроме того, если вы хотите казаться выше, не застегивайте пиджаки, блейзеры или кардиганы на пуговицы. С расстегнутыми пуговицами вы всегда будете казаться выше.
Приобретайте одежду с завышенной талией
Покрой одежды с завышенной талией в юбках, платьях или брюках визуально делают ноги длиннее и компенсируют отсутствие каблуков.
Также избегайте широких поясов и ремней, так как они визуально будут как бы «резать» ваш силуэт. Лучше всего носить тонкие кожаные пояса.
Открытая щиколотка
Если у вас тонкие лодыжки, то стоит отдать предпочтение брюкам кюлотам, джинсам с отворотами, капри или узким укороченным джинсам. Показывая более тонкие части тела, выбудете смотреться стройнее и изящнее, а ваши ноги будут казаться длиннее даже без высоких каблуков.
Орнамент деталей гардероба
При покупке новинок ориентируйтесь на орнаменты с продольными полосами.
Ножка, как у Золушки
Можно надеть балетки или мокасины на тонкой подошве, но с глубоким вырезом и заостренным мысом. Избегайте слишком массивной обуви, она сделает вас приземистой, и вы добьетесь прямо пропорционального эффекта, нежели хотели достичь.
Избегайте больших сумок и рюкзаков
При выборе такого незаменимого аксессуара руководствуйтесь принципом – чем ниже рост, тем меньше сумка.
Теперь, зная об этих нехитрых секретах, как выглядеть выше, вы иногда можете позволить себе не надевать неудобные туфли на шпильках и выглядеть даже без них также элегантно и модно.