СНИМИТЕ НЕМЕДЛЕННО ⟩ Семь картин, которые создают негативную энергетику в вашем доме

В подборке zen.yandex.ru представлено 7 картин, которые создают негативную энергетику.

Картина в стиле триптих

Традиционная техника, разделяющая основное изображение на три части, продолжает оставаться довольно популярной. Однако, энергетические практики и феншуй уверены, что дробить целое не стоит.

Впрочем, если речь идет о трех разных изображениях, объединенных сходной тематикой или сюжетом, то такой триптих не станет источником негатива.

Картины с одиночными символами

Под одиночными символами подразумеваются картины, изображающие изолированные предметы. Например, им может быть дерево или дом. Считается, что такое изображение несет только один тип энергии, которая разрывает гармонию.

Примечательно, что существуют неявные, но одиночные символы. К таким можно смело отнести мост, даже если на нем едут машины или идут люди, а также виды больших городов. Эзотерики сходятся во мнении, что такая картина будет нести подсознательное одиночество.

Картины-подлинники

Несмотря на всю дороговизну и престиж, к оригинальным полотнам следует относиться как минимум настороженно. Для больших пространств, как специальные залы или коридоры подлинники не нанесут ощутимого вреда. В маленьких комнатах, в свою очередь, лучше использовать репродукции, если настолько хочется именно эту картину.

Утверждение основывается на сильной энергии, которую художник вкладывал в свою работу. Примечательно, что только последнему известн истинный окрас ментальной силы. Поэтому доподлинно неизвестно, будет ли полотно содержать позитивную энергию или же негативную.

Картины с непонятным изображением

Ситуация во многом сходна с предыдущим пунктом. Дело в том, что если сюжет, изображённый на холсте не до конца понятен его новому владельцу, то от такой картины, разумеется, лучше отказаться.

Кто знает, какой смысл в ней может быть заключен.

Раздражающие картины

Последний тип полотен, пожалуй, является самым простым и очевидным. Если лично вам не нравится та или иная картина, то вполне очевидно, что в ней попросту нет необходимости.