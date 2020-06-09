Юбки, которые сделают фигуру стройнее, а образ дороже

Плиссированная юбка - универсальный предмет гардероба, который можно интегрировать в любой образ: от спортивного до вечернего. Выбирай модели на высокой посадке из плотных структурированных тканей. Оптимальная длина — примерно до середины икры. Вертикальные складки на юбке визуально будут вытягивать фигуру, делать силуэт стройнее. Подчеркни талию с помощью ремня, если хочешь сделать линии фигуры более четкими. Плиссированная юбка из качественной ткани сделает образ элегантным и женственным.

В бельевом стиле

Юбку в бельевом стиле можно носить не только летом, но и осенью, зимой, весной. В жаркое время года комбинируй ее с лаконичными топами и рубашками, а в осенне-зимний период — с объемными свитерами и кожаными сапогами-гармошками. Юбка на первый взгляд может показаться слишком простой, но если правильно ее стилизовать, она заставит по-новому заиграть старые вещи и аксессуары. Лучше выбирать однотонные модели или варианты с ненавязчивыми принтами.

Юбка-карандаш длины миди

Джинсовая юбка-карандаш. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Чтобы юбка-карандаш удачно корректировала фигуру и не обнажала ее недостатки, она должна быть выполнена из плотного материала и иметь высокую посадку — это позволит сгладить неровности на бедрах и ягодицах. Длина миди позволит подчеркнуть изящные щиколотки, а если добавить широкий ремень, то можно превратить любой тип фигуры в «песочные часы». Эта модель юбки незаменима в деловом гардеробе, а также легко впишется в повседневные образы.

«Тюльпан» с высокой талией

Юбка-тюльпан с высокой талией. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Этот фасон поможет визуально сузить талию, «сгладить» бедра. С такой юбкой можно создавать интересные образы на любой случай. Например, на свидание ее можно надеть с фактурной блузой, декорированной рюшами, бантом на вороте или оборками. В сочетании с классической белой рубашкой юбка-тюльпан создаст комфортный и модный аутфит для офиса. Женственная, функциональная, удобная — все это относится к пышной юбке, которая должна найти место в гардеробе каждой девушки и женщины.

Годе

Юбка-годе. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock