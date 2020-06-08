ЭТО ДОЛЖНА ЗНАТЬ КАЖДАЯ ⟩ 13 главных мужских эрогенных зон

Многие считают, что у представителей сильной половины человечества есть только одна эрогенная зона — половой орган. Да, вряд ли какое-то другое место на теле мужчины сравнится с ним по количеству нервных окончаний. Но и другие «волшебные точки» могут помочь любимому испытать новые ощущения.

Еще в древние времена на Востоке женщин обучали различным способом возбуждения. Эти техники позволяли достичь оргазма без классического секса.

Давай разберемся более детально — где гладить, где царапать и что кусать, чтобы мужчина взвыл от страсти. Для этого мы составили для тебя целую карту эрогенных зон мужчины. Глаза ему лучше завязать — так обостряется чувственность.

1. Голова

Какие эрогенные зоны у мужчин самые чувствительные? Можно сказать, что вся голова — эпицентр удовольствия. Например, на волосяном покрове расположено огромное количество точек, при стимуляции которых человек испытывает сильное возбуждение.

Одно из таких эрогенных мест — темечко. Оно расположено в верхней части головы, нащупывается в виде небольшого углубления. Достаточно легких массажных движений, чтобы твой мужчина ощутил приятную волну во всем теле. Это место сильно реагирует на прикосновения и откликается возбуждением.

2. Уши

Считаются самыми эрогенными зонами у мужчин. Массируя ушные раковины, ты стимулируешь точки, отвечающие за разные органы нашего тела. В верхней части уха есть точка, при массировании которой усиливается приток крови к малому тазу, что способствует быстрому возбуждению. Надавливай, покусывай, целуй все ухо — так ты точно его заведешь.

3. Лицо

И особенно губы хорошо реагируют на прикосновения. Обычные поцелуи можно сочетать с нежным массажем губ кончиками пальцев. Предварительно можешь смазать пальцы гигиенической помадой со сладким ванильным запахом. Твоему мужчине это наверняка понравится.

4. Линия подбородка

Казалось бы, что в ней особенного? Но когда гладишь подбородок мужчины от середины к ушам или даже слегка пощипываешь, ему очень приятно. Эффект лучше, если глаза партнера закрыты.

5. Шея

Эта часть тела возбуждающе реагирует только на очень нежные прикосновения. Массаж тут не пойдет. Лучше нежные поцелуи, особенно со стороны спины и там, где начинается надплечье. Можно взять перо и гладить им шею.

На шее у мужчин есть еще один участок — «Адамово Яблоко» — выступ гортани. Под ним находится самая чувствительная точка на шее мужчины. Лаская ее, можно достичь быстрого возбуждения партнера.

6. Спина

Где еще у мужчин есть эрогенные зоны? Конечно же, на спине. Существуют различные виды массажа этой области. Если твой избранник часто ходит на массаж, то удивить его будет сложно. Но твоя задача — не размять его мышцы, а возбудить. Поэтому попробуй просто гладить его спину кончиками пальцев. Если у тебя длинные волосы, пускай их в ход — проводи локонами по спине.