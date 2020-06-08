ЭТО ДОЛЖНА ЗНАТЬ КАЖДАЯ ⟩ 13 главных мужских эрогенных зон

Применяй секретные практики и получай удовольствие от результатов, советует «Лиза». Эти нехитрые манипуляции с мужским телом помогут тебе в построении крепких и долговечных отношений.
Многие считают, что у представителей сильной половины человечества есть только одна эрогенная зона — половой орган. Да, вряд ли какое-то другое место на теле мужчины сравнится с ним по количеству нервных окончаний. Но и другие «волшебные точки» могут помочь любимому испытать новые ощущения.
Еще в древние времена на Востоке женщин обучали различным способом возбуждения. Эти техники позволяли достичь оргазма без классического секса.
Давай разберемся более детально — где гладить, где царапать и что кусать, чтобы мужчина взвыл от страсти. Для этого мы составили для тебя целую карту эрогенных зон мужчины. Глаза ему лучше завязать — так обостряется чувственность.
1. Голова
Какие эрогенные зоны у мужчин самые чувствительные? Можно сказать, что вся голова — эпицентр удовольствия. Например, на волосяном покрове расположено огромное количество точек, при стимуляции которых человек испытывает сильное возбуждение.
Одно из таких эрогенных мест — темечко. Оно расположено в верхней части головы, нащупывается в виде небольшого углубления. Достаточно легких массажных движений, чтобы твой мужчина ощутил приятную волну во всем теле. Это место сильно реагирует на прикосновения и откликается возбуждением.
2. Уши
Считаются самыми эрогенными зонами у мужчин. Массируя ушные раковины, ты стимулируешь точки, отвечающие за разные органы нашего тела. В верхней части уха есть точка, при массировании которой усиливается приток крови к малому тазу, что способствует быстрому возбуждению. Надавливай, покусывай, целуй все ухо — так ты точно его заведешь.
3. Лицо
И особенно губы хорошо реагируют на прикосновения. Обычные поцелуи можно сочетать с нежным массажем губ кончиками пальцев. Предварительно можешь смазать пальцы гигиенической помадой со сладким ванильным запахом. Твоему мужчине это наверняка понравится.
4. Линия подбородка
Казалось бы, что в ней особенного? Но когда гладишь подбородок мужчины от середины к ушам или даже слегка пощипываешь, ему очень приятно. Эффект лучше, если глаза партнера закрыты.
5. Шея
Эта часть тела возбуждающе реагирует только на очень нежные прикосновения. Массаж тут не пойдет. Лучше нежные поцелуи, особенно со стороны спины и там, где начинается надплечье. Можно взять перо и гладить им шею.
На шее у мужчин есть еще один участок — «Адамово Яблоко» — выступ гортани. Под ним находится самая чувствительная точка на шее мужчины. Лаская ее, можно достичь быстрого возбуждения партнера.
6. Спина
Где еще у мужчин есть эрогенные зоны? Конечно же, на спине. Существуют различные виды массажа этой области. Если твой избранник часто ходит на массаж, то удивить его будет сложно. Но твоя задача — не размять его мышцы, а возбудить. Поэтому попробуй просто гладить его спину кончиками пальцев. Если у тебя длинные волосы, пускай их в ход — проводи локонами по спине.
А еще на спине есть мощная эрогенная зона — это место вдоль всего позвоночника и зона копчика. Массировать эти участки нужно пальцами с использованием масла. Руки должны скользить по ним медленно и плавно. Когда ты дойдешь до копчика, твой мужчина уже не сможет думать ни о чем, кроме как близости с тобой.
Со спиной можно и нужно экспериментировать: царапать, покусывать, нежно целовать — все средства хороши и все методы действенны.
7. Ягодицы
Многие мужчины стесняются признаться, что им приятно, когда массируют попу. Но на самом деле вся зона ягодиц очень чувствительна. Тут, как и со спиной, все средства хороши. Так, например, анальное отверстие снабжено огромным количеством нервных окончаний. Тут все зависит от раскрепощенности твоего мужчины. Попроси его довериться тебе и не сопротивляться. Попробовав один раз, впоследствии он уже будет рад таким ласкам.
И обязательно попробуй массаж простаты. По ощущениям — это взрывная бомба. Если ты и твой партнер без комплексов, то пробуй массировать эти зоны губами и языком — чем нежнее, тем мощнее ощущения.
8. Точка между ног
Раз уж мы спустились и зашли так далеко, то просто обязаны уделить внимание точке между анусом и яичками. Она считается точкой G у мужчин. Массируй ее пальцами или губами, пока он не достигнет незабываемого по силе оргазма.
9. Мошонка
Ее незаслуженно обходят стороной. И зря. Удиви своего партнера, массируя ложбинку между яичками пальцами, меняя темп. Скорее всего, твой мужчина еще не в курсе того, что эта зона может доставить столько удовольствия.
10. Ступни
На ступнях сосредоточено огромное количество нервных окончаний. Ты слышала про точку «Бурлящий ручей»? Вот и твой партнер вряд ли что-то знает о ней. Находится она между подушечками большого и указательного пальца.
После расслабляющего массажа ног, удели внимание этой точке. Массируя большой палец стопы своему любимому, ты доставишь ему массу ярких ощущений. Внезапное сильное возбуждение и страстный секс обеспечены.
11. Руки
У нас как-то не принято ласкать кисти мужчине. А зря! Удели особое внимание большим пальцам рук. Так же, как и на ногах, их массаж может доставить твоему любимому массу приятных ощущений.
Ложбинка между большим и указательным пальцем имеет большое количество нервных окончаний, хорошо реагирует как на массаж, так и на ласки губами и языком.
А еще не забывай про указательный палец. Массируя его, ты не только приведешь мужчину в экстаз, но и активизируешь его лидерские качества и мужскую энергетику. Запустишь в нем программу охотника, добытчика, воина. Массаж указательного пальца рекомендован хотя бы раз в неделю! Попробуй — и увидишь громадные перемены в своем любимом человеке.
12. Грудь
Да, у мужчин она тоже очень чувствительна. Целуй, ласкай языком, слегка прикусывай — так он быстро достигнет наивысшей точки блаженства.
Ласкай не только соски, но и область вокруг них. Например, ложбинку, место соединения ребер. Массируя ее, ты пробуждаешь в мужчине теплые чувства. Именно ласки этого места помогут закрепить в его сознании прекрасные воспоминания о тебе. Массаж «сердечной чакры» и «солнечного сплетения» (выпуклость, которой заканчиваются соединения ребер) пробуждает высокие чувства — любовь, привязанность.
13. Живот
Пупок — еще одна мужская эрогенная зона. Во многих странах запрещено показывать пупок — он считается порнографичнее остальных частей тела. Он напрямую ассоциируется с сексуальностью и сексом. Так что попробуй уделить и этому неприметному местечку внимание.
Ласкай его, погружая в ложбинку язык, нежно сжимай пальцами — считается, что так ты прикасаешься к самой душе мужчины. Возбуди партнера, пусть он испытает незабываемые эмоции.
После этого спускайся ниже, по «тещиной дорожке» прямиком к половому органу. Этот маршрут также является сильнейшей эрогенной зоной у мужчин.