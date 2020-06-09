Пять привычек, из-за которых выпадают волосы

Ежедневно мы теряем от 40 до 80 волос – и это нормально. Впрочем, с более усиленным выпадением волос сталкиваются время от времени практически все женщины: сильный стресс, гормональная перестройка организма (связанная с беременностью или менопаузой), смена климата – все это может вызвать потерю волос. Впрочем, если выпадение волос продолжается в течение месяца и дольше, а также сопровождается повышенной усталостью, набором или потерей веса, проблемами с кожей и ногтями, стоит обратиться к врачу – иногда потеря волос сигнализирует о развивающихся заболеваниях. Если же других настораживающих симптомов нет, возможно, виноваты плохие привычки – например, вот эти.

Ложиться спать с мокрыми волосами

Очень, очень плохая привычка: наши волосы особенно уязвимы, когда мокрые, и ложиться спать, не высушив их как следует – верный способ получить секущиеся кончики, истонченные волосы и даже выпадение. Если вы привыкли привыкать душ на ночь, тщательно оберегайте волосы от попадания воды – и обязательно убедитесь, что полностью высушили их перед тем, как лечь спать.

Носить высокую прическу

Или «хвостик». Или зачесывать волосы как можно выше перед сном. Если вы постоянно делаете высокую прическу, волосы могут повредиться в месте «залома». Давайте волосам отдых, заплетайте на ночь косу – это самая щадящая прическа, которая поможет разгрузить ваши волосы, и за ночь отдохнете не только вы, но и ваша шевелюра.

Не расчесываться перед сном

Во-первых, расчесывание стимулирует кровообращение и работает, как массаж. Во-вторых, щетка помогает снять с волос пыль и грязь, накопившиеся за день. Наконец, в третьих, массирование кожи головы помогает стимулировать фоликулы и способствовать лучшему росту волос. Так что не пропускайте эту процедуру, даже если очень хочется спать!

Не увлажнять волосы

Если вы привыкли мыть голову с утра, не упустите возможность сделать на ночь увлажняющую маску – например, смажьте волосы кокосовым маслом или нанесите кондиционер для волос. За ночь масло впитается в волосы, увлажнит их и сделает их более блестящими и сильными.

Не смывать лак на ночь