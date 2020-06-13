Блестящие и шелковистые: летние трюки по уходу за волосами

Не только наша кожа подвергается летом серьезному испытанию: от яркого горячего солнца, ультрафиолета и соленой воды страдают и наши волосы. Вот несколько советов, которые помогут сохранить блеск, здоровье и красоту шевелюры в течение всего лета.

Начните со стрижки

Самое простое, что можно сделать, чтобы подготовить волосы к пляжному сезону — посетить парикмахера и состричь отросшие кончики волос. Под воздействием солнца и соленой воды они могут начать сечься, сильно испортив тем самым здоровье и внешний вид всего волоса, поэтому лучше обрезать их заблаговременно. Кстати, имейте в виду: летом волосы растут быстрее, так что стрижка вам может понадобиться раньше, чем обычно.

Защищайте волосы от перегрева

Когда вы проводите время на пляже (или просто ходите по городу без головного убора), ваши волосы подвергаются такому же вредному воздействию, как если бы все это время вы высушивали их горячим феном или укладывали щипцами. Поэтому, прежде чем отправиться на улицу, наносите на кончики волос кондиционер — для защиты.

Защищайте кожу головы

Кожа головы — одно из самых уязвимых для ультрафиолета мест нашего тела. Очень немногие регулярно защищают ее от солнца, в том числе и потому, что каждый день наносить и смывать защитный крем — довольно утомительно. Стилисты рекомендуют разбавлять санскрин водой и наносить получившийся раствор с помощью распылителя. Ну, или носить шляпу с большими полями и прятать под нее всю вашу прическу.

Не давайте волосам потеть

Летом волосы приходиться чаще мыть, в том числе и потому, что, взаимодействуя с потным телом, они быстрее пачкаются. Чтобы избежать этой неприятности, отдавайте предпочтение высоким прическам или заплетайте волосы в косы, чтобы уменьшить плоскость соприкосновения.

Защитите цвет волос

Солнце, соль морской воды или хлор в воде бассейнов могут испортить цвет окрашенных волос, придав им медный оттенок. Парикмахеры советуют пользоваться спреями с защитой лот ультрафиолета, распыляя их от средней части до кончиков волос, держа флакон примерно на расстоянии 10−12 см от прически.

Увлажняйте волосы после купания

Кондиционер или увлажняющая маска — вот все, что нужно вашим волосам после контакта с морской водой. Хорошенько вымойте голову после купания и нанесите увлажняющий состав. И не забывайте о купальной шапочке!

Охлаждайте волосы

Чтобы волосы летом не теряли свой блеск, воспользуйтесь маленьким лайфхаком: после нанесения шампуня промойте их холодной водой. Холодная вода «склеит» чешуйки волос и заставит поверхность волоса отражать больше света. Только будьте осторожны и не простудитесь!

Правильно расчесывайте волосы