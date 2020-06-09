ВСЕ СЕКРЕТЫ! ⟩ Как приготовить борщ со свеклой правильно и вкусно, чтобы он был красный

Ингредиенты

Растительное масло — 2 ст.л.

Сок лимона — 1 ч.л.

Томатная паста — 1 ст.л.

Чеснок — 2 зубчика

Лук — 2 штуки

Морковь — 2 штуки

Свекла — 2 штуки

Капуста белокочанная — 500 граммов

Картофель — 5 штук

Мясо — 800 граммов

Количество порций: 6

Время приготовления: 60 минут

Классический рецепт

Вкусный борщ готовится на наваристом мясном бульоне. Часто для этого используют говядину, но можно брать и другие виды мяса — выбирайте по своему вкусу. Лучше использовать мясо на кости - бульон получится более насыщенным.

Мясо нарежьте брусками средней величины, залейте водой и варите на медленном огне около 2-2,5 часа. Именно во времени варки скрывается секрет вкуса бульона, поэтому не стоит снимать его с огня раньше указанного срока.

В это время подготовьте свеклу. Вы ее можете отварить, запечь или же потушить - в последнем случае свекла лучше сохраняет цвет.

Чтобы сварить свеклу, залейте ее водой, добавьте туда лимонный сок и готовьте до мягкости. Но быстрее будет потушить ее: крупно натрите свеклу, смешайте ее с соком лимона и тушите под крышкой (предварительно немного обжарив) до готовности.

Лук и морковь измельчите, смешайте с томатной пастой, посолите и обжарьте в масле до готовности. Капусту нашинкуйте.

Когда бульон будет практически готов, нарежьте картофель кубиками и опустите его в кастрюлю. Дайте повариться минут 10, после чего положите в бульон зажарку, а еще через 10 - капусту и свеклу и проварите их минуты 3-4. Незадолго до выключения огня добавьте в борщ измельченный чеснок. В конце посыпьте блюдо зеленью и дайте ему настояться приблизительно минут 30. Подавайте к столу со сметаной.

Как приготовить борщ со свеклой: другие варианты

Немного изменяя состав классического рецепта, можно получить абсолютно разные вкусы этого блюда. Его готовят, например:

с квашеной капустой и маринованной свеклой — это блюдо отличается приятной кислинкой. Капусту перед закладкой нужно минут 5 потушить с сахаром;

без капусты на свиных ребрах — своеобразный вариант наваристого свекольника.

А еще есть постный вариант — в нем вместо мяса используют грибы, отваривая их минут 20-30 для получения бульона.