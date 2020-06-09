ВСЕ СЕКРЕТЫ! ⟩ Как приготовить борщ со свеклой правильно и вкусно, чтобы он был красный

Нужно знать, как приготовить борщ со свеклой, чтобы он не потерял свой цвет и был вкусным. Для этого нужно воспользоваться небольшими хитростями, пишет wday.ru.
Ингредиенты
Растительное масло — 2 ст.л.
Сок лимона — 1 ч.л.
Томатная паста — 1 ст.л.
Чеснок — 2 зубчика
Лук — 2 штуки
Морковь — 2 штуки
Свекла — 2 штуки
Капуста белокочанная — 500 граммов
Картофель — 5 штук
Мясо — 800 граммов
Количество порций: 6
Время приготовления: 60 минут
Классический рецепт
Вкусный борщ готовится на наваристом мясном бульоне. Часто для этого используют говядину, но можно брать и другие виды мяса — выбирайте по своему вкусу. Лучше использовать мясо на кости - бульон получится более насыщенным.
Мясо нарежьте брусками средней величины, залейте водой и варите на медленном огне около 2-2,5 часа. Именно во времени варки скрывается секрет вкуса бульона, поэтому не стоит снимать его с огня раньше указанного срока.
В это время подготовьте свеклу. Вы ее можете отварить, запечь или же потушить - в последнем случае свекла лучше сохраняет цвет.
Чтобы сварить свеклу, залейте ее водой, добавьте туда лимонный сок и готовьте до мягкости. Но быстрее будет потушить ее: крупно натрите свеклу, смешайте ее с соком лимона и тушите под крышкой (предварительно немного обжарив) до готовности.
Лук и морковь измельчите, смешайте с томатной пастой, посолите и обжарьте в масле до готовности. Капусту нашинкуйте.
Когда бульон будет практически готов, нарежьте картофель кубиками и опустите его в кастрюлю. Дайте повариться минут 10, после чего положите в бульон зажарку, а еще через 10 - капусту и свеклу и проварите их минуты 3-4. Незадолго до выключения огня добавьте в борщ измельченный чеснок. В конце посыпьте блюдо зеленью и дайте ему настояться приблизительно минут 30. Подавайте к столу со сметаной.
Как приготовить борщ со свеклой: другие варианты
Немного изменяя состав классического рецепта, можно получить абсолютно разные вкусы этого блюда. Его готовят, например:
с квашеной капустой и маринованной свеклой — это блюдо отличается приятной кислинкой. Капусту перед закладкой нужно минут 5 потушить с сахаром;
без капусты на свиных ребрах — своеобразный вариант наваристого свекольника.
А еще есть постный вариант — в нем вместо мяса используют грибы, отваривая их минут 20-30 для получения бульона.
Если вы хотите получить более диетический мясной бульон, то готовьте его на куриной грудке. Он выйдет менее калорийным. Если же вам нужен более наваристый борщ, то выбирайте куски мяса с жиром.