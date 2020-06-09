Как пользоваться силиконовыми формами для выпечки: лучшие советы и три проверенных рецепта

Чтобы ускорить процесс и сократить время выпекания, хозяйки пользуются силиконовыми формочками, к которым обычно тесто не прилипает, а сама выпечка очень быстро вынимается, пишет «Лиза».
Как правильно выбрать форму для выпечки
При использовании силиконовых формочек нужно всегда обращать внимание на их характеристики. Некоторые из таких товаров могут быть опасны для здоровья. Недобросовестные производители добавляют в состав те вещества и используют то сырье, которые нельзя применять для производства посуды.
При выборе силиконовой формочки всегда нужно обращать внимание на производителя и маркировку. Именно на самом изделии, а не на упаковке должен быть знак (часто это нарисованные вилка и бокал). Качественный товар всегда очень плотный и непрозрачный, поэтому в месте продавливания не должны оставаться белые полоски, а также не должен меняться цвет.
Обращай внимание и на цвет силикона. Яркие и красочные товары обычно не очень пригодны для термической обработки. Всегда обращай внимание на запах. Если чувствуется резина, то такой товар тоже плохой.
К этой же категории можно отнести и силикон с запахом ванилина или других ароматов. Таким образом производители хотят обмануть покупателя и убрать резкий запах резины. Всегда нужно обращать внимание на то, при какой температуре эту формочку можно отправлять в духовку.
Подготовка перед первым использованием
Даже качественный товар всегда нужно заранее приготовить к работе. Сначала хорошо моем, затем вытираем насухо. Наливаем немного растительного масла, хорошо смазываем всю поверхность изделия.
После этого отправляем в разогретую до 180 градусов духовку, держим там 20 минут. За это время должны выделиться все вредные вещества, которые содержатся в изделии, и не смогут впитаться в выпечку. После этого еще раз смазываем формочку маслом — теперь она обработана и готова к работе.
1. Как выпекать кекс в силиконовой форме
Ингредиенты
- Мука — 450 г
- Кефир — 500 мл
- Сахар — 200 г
- Растительное масло — 100 мл
- Сода — 1 ч. л.
- Ванилин, изюм — по вкусу
Приготовление
В глубокую емкость выливаем кефир, добавляем соду, сахар, растительное масло. Все хорошо перемешиваем.
Засыпаем муку, ванилин и изюм. Хорошо смешиваем все ингредиенты.
Если силиконовую форму ты предварительно подготовила к использованию, то перед выпеканием кекса ее можно не смазывать растительным маслом. Если же этот этап был пропущен, то лучше перестраховаться, чтобы тесто не прилипло к стенкам силикона.
Затем массу аккуратно вливаем в форму. Если она качественная, то при наполнении не будет деформироваться, и сам десерт будет выглядеть красиво. В противном случае масса растечется, и кекс приобретет не совсем нужный вид.
Отправляем тесто в разогретую до 180 градусов духовку, выпекаем 30—40 минут. Обязательно нужно узнать, при какой температуре форму можно держать в духовке. Если превысить норму, то силикон может даже расплавиться и испортить блюдо.
Когда кекс будет готов, достаем его из духовки, даем немного остыть, затем аккуратно переворачиваем и вынимаем из формочки. Если все было сделано правильно, а сам силикон ты выбрала качественный, то десерт получится красивым.
Как печь в силиконовой форме бисквитный торт
Ингредиенты
- Яйца — 6 шт.
- Мука — 250 г
- Сахар — 100 г
- Разрыхлитель — 2 ч. л.
- Соль — ½ ч. л.
- Ванилин — по вкусу
Приготовление
Нужно помнить, что бисквит получится пышным и красивым, если соблюдать все правила и использовать ингредиенты в нужных пропорциях.
Сначала отделяем белок от желтка. Это нужно делать очень аккуратно.
В белки добавляем соль, взбиваем миксером на средней скорости. Когда яйца приобретут немного воздушную консистенцию, можно добавить сахар и продолжать взбивать, пока белки хорошо не взобьются.
К желткам также добавляем сахар и продолжаем взбивать, затем смешиваем две получившиеся массы, аккуратно перемешиваем ложкой.
В муку добавляем разрыхлитель и просеиваем ее в яйца. В конце добавляем ванильный сахар. Тесто не нужно долго вымешивать, чтобы оно не потеряло воздушность и легкость.
Силиконовую форму смазываем сливочным маслом, присыпаем мукой, переливаем тестообразную массу.
Будем печь в разогретой до 180 градусов духовке. Формочку заранее надо поставить в железную или стеклянную емкость, чтобы тесто не вылилось, так как силикон обычно подвижный. Запекание длится 30—40 минут.
Когда торт будет готов, оставляем его на 20—25 минут в духовке с приоткрытой дверцей, чтобы он не осел и сохранил свой объем. Затем вытаскиваем форму, аккуратно переворачиваем, вынимаем бисквит .
Как использовать силиконовые формы для оладий
Если хочется, чтобы они получились ровными и красивыми, можно приобрести специальную силиконовую форму.
Ингредиенты
- Кефир — 300 мл
- Сода — 1 ч. л.
- Сахар — 2 ст. л.
- Соль — ½ ст. л.
- Мука — 1 стакан
Приготовление
- В глубокую емкость выливаем кефир, добавляем соду, сахар, соль. Все хорошо перемешиваем.
- Пышность оладий зависит от густоты теста. Добавляем к кефиру муку, мешаем так, чтобы не было комков, но долго вымешивать не стоит.
- Разогреваем сковороду, добавляем растительное масло, затем кладем силиконовую форму. В каждый кружочек наливаем тесто. Когда с одной стороны оладьи хорошо поджарятся, аккуратно переворачиваем и отделяем их от силикона. Красивые и пышные блинчики готовы. Приятного аппетита!