Как пользоваться силиконовыми формами для выпечки: лучшие советы и три проверенных рецепта

Как правильно выбрать форму для выпечки

При использовании силиконовых формочек нужно всегда обращать внимание на их характеристики. Некоторые из таких товаров могут быть опасны для здоровья. Недобросовестные производители добавляют в состав те вещества и используют то сырье, которые нельзя применять для производства посуды.

При выборе силиконовой формочки всегда нужно обращать внимание на производителя и маркировку. Именно на самом изделии, а не на упаковке должен быть знак (часто это нарисованные вилка и бокал). Качественный товар всегда очень плотный и непрозрачный, поэтому в месте продавливания не должны оставаться белые полоски, а также не должен меняться цвет.

Обращай внимание и на цвет силикона. Яркие и красочные товары обычно не очень пригодны для термической обработки. Всегда обращай внимание на запах. Если чувствуется резина, то такой товар тоже плохой.

К этой же категории можно отнести и силикон с запахом ванилина или других ароматов. Таким образом производители хотят обмануть покупателя и убрать резкий запах резины. Всегда нужно обращать внимание на то, при какой температуре эту формочку можно отправлять в духовку.

Подготовка перед первым использованием

Даже качественный товар всегда нужно заранее приготовить к работе. Сначала хорошо моем, затем вытираем насухо. Наливаем немного растительного масла, хорошо смазываем всю поверхность изделия.

После этого отправляем в разогретую до 180 градусов духовку, держим там 20 минут. За это время должны выделиться все вредные вещества, которые содержатся в изделии, и не смогут впитаться в выпечку. После этого еще раз смазываем формочку маслом — теперь она обработана и готова к работе.

1. Как выпекать кекс в силиконовой форме

Ингредиенты

Мука — 450 г

Кефир — 500 мл

Сахар — 200 г

Растительное масло — 100 мл

Сода — 1 ч. л.

Ванилин, изюм — по вкусу

Приготовление

В глубокую емкость выливаем кефир, добавляем соду, сахар, растительное масло. Все хорошо перемешиваем.

Засыпаем муку, ванилин и изюм. Хорошо смешиваем все ингредиенты.

Если силиконовую форму ты предварительно подготовила к использованию, то перед выпеканием кекса ее можно не смазывать растительным маслом. Если же этот этап был пропущен, то лучше перестраховаться, чтобы тесто не прилипло к стенкам силикона.

Затем массу аккуратно вливаем в форму. Если она качественная, то при наполнении не будет деформироваться, и сам десерт будет выглядеть красиво. В противном случае масса растечется, и кекс приобретет не совсем нужный вид.

Отправляем тесто в разогретую до 180 градусов духовку, выпекаем 30—40 минут. Обязательно нужно узнать, при какой температуре форму можно держать в духовке. Если превысить норму, то силикон может даже расплавиться и испортить блюдо.