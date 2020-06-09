ТОП-5 имен мужчин, которые не пропустят ни одной юбки

Когда мужчина пользуется вниманием женщин, про него говорят, что он не пропустит ни одной юбки. Сколько женских сердец было разбито именно таким образом, когда любвеобильный кавалер, не раздумывая, переходил от одной пассии к другой. Чтобы женщинам было легче ориентироваться в этом обманчивом мире, эксперты составили список мужских имен, обладатели которых чаще всего ухлестывают за дамами напропалую, пишет издание Femmie.

Николай

Тихий и скромный парень с именем Николай никогда не будет заподозрен в большом послужном списке Донжуана. Он тщательно скрывает свои «достижения» на этом поприще, никогда не хвастает победами и не оставляет своим возлюбленным контактов. При этом он может искренне любить жену, но разделять чувства духовные и страсть к женским прелестям.

Денис

Само имя, отсылающее нас к греческому покровителю виноделия и веселья Дионису, говорит о нраве его обладателя. Легкий и общительный, обаятельный Денис всегда в центре внимания. И ему это нравится. Более того, такой мужчина не признает рамок общения. Примечательно, но после мимолетного романа он не чувствует угрызений совести.

Даниил

Женщины для Даниила — способ снять стресс. Особенно, когда он устал от семейных драм и проблем. Такой мужчина может горячо любить и ценить жену, но хранить верность он не способен. Самое забавное, что при этом он дико ревнует свою избранницу чуть ли не к каждому встречному!

Степан

Этот парень любит шумные компании, причем, как мужские, так и женские. Он всегда собирает на себе взгляды дам, поскольку весел, общителен и мил. Общение для него нередко идет на грани флирта, и потому он не всегда может удержаться от искушения. Семьей чаще всего Степан обзаводится рано, чтобы не отставать от ровесников, но не нарушать клятву верности ему дается тяжело.

Василий