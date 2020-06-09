ТОП-10 ошибок при варке макарон, которые совершал каждый

Какой бы простой варка макарон ни казалась, подавляющее большинство при их готовке совершают недопустимые, как считают итальянцы, ошибки. Наиболее часто это связано с выбором неправильно сорта пасты и неправильным временем варки.

Как приготовить макароны правильно?

Приготовление макаронных изделий может показаться большинству людей простой операцией, в то время как на самом деле их нелегко приготовить правильно. Макароны должны быть приготовлены до определенного момента, они не должны быть ни слишком «жесткими», ни чрезмерно мягкими.

Нужно следовать нескольким правилам:

используйте высокую, широкую кастрюлю для варки макарон.

Посолите, когда вода закипит.

Только когда соль растворится, киньте пасту в кипящую воду.

Помешивайте непрерывно в течение первых 5 минут, а затем продолжайте помешивать с регулярными интервалами.

Готовьте пасту на минуту меньше, чем указано на упаковке.

Слейте воду после приготовления.

Перечислим основные ошибки

Не оставлять про запас немного воды от пасты, сливая все в раковину. Если вы готовите, например, спагетти с соусом, лучше оставить про запас немного воды, в которой они варились. Чуть позже можно будет добавить несколько ложек этой воды в соус — так ваша паста будет намного нежнее.

Дешевые сорта

Дешевые сорта макарон не стоит брать для приготовления основного блюда. Они годятся только в качестве наполнителя для супов или салатов. Качество пасты разных производителей может очень сильно отличаться. И ценник изделий зависит от нескольких факторов. Некоторые бренды более дорогостоящие, и на это есть много причин. Одна из них — оборудование для производства. Промышленный экструдер из бронзы безусловно лучше, чем тефлоновый. Бронза обеспечивает более медленный процесс сушки, что придает продукту пористость. А это значит, что сваренные макароны хорошо пропитаются соусом.

Слишком холодная вода

Макароны надо опускать в очень горячую, бурно кипящую посоленную воду. Дождитесь крупных пузырьков и только тогда опускайте пасту.

Не откидывать спагетти/макароны на дуршлаг сразу же после их приготовления

Макаронное изделие всегда должно быть al dente (полуготовым), а если оставить его в воде, то оно разбухнет и будет неаппетитным.

Слишком долгое время варки

99% людей макароны переваривает. На самом деле макароны надо вынимать тогда, когда они еще чуть твердые внутри. На наш вкус такие макароны воспринимаются как слегка недоваренные. Но только такие макароны хорошо впитывают соус и сохраняют правильный вкус. Если вы купили новый вид пасты, то варите ее так, чтобы не превышать время, указанное на упаковке.

Промывание под холодной водой

Жуткая привычка. Призвана бороться со слипанием макарон. Промывать макароны нельзя! Это смывает с них крахмал и убивает весь вкус блюда. Правильно сваренные макароны не слипаются. Если вы хотите остановить процесс приготовления макарон, у вас есть два варианта: добавить в кастрюлю стакан холодной воды или вообще слить воду, добавить немного масла и размешать, чтобы они не слиплись. Остывать они должны сами по себе. Если промыть макароны — смоется и крахмал, который помогает смешивать их с соусом, и результат будет не совсем хорошим.

Варка “про запас”

Макаронные изделия нельзя варить “про запас”, держать в холодильнике и разогревать. Их надо съесть сразу, как только сварили.

Макароны под крышкой

Применяйте крышку, чтобы накрыть кастрюлю, дожидаясь, пока вода закипит. После, как только макароны брошены в воду, не закрывайте их.

Мало воды для варки

Правило гласит, что в одном литре воды должно быть приготовлено не более 100 г пасты. Слишком маленькое количество воды приводит к тому, что снаружи макароны сварятся быстрее, чем внутри. Кроме того, когда воды мало, в ней получается более высокая концентрация крахмала, что может привести к горечи блюда.

Соль по вкусу

В действительности точная доза составляет 10 г на 100 г макаронных изделий и должна быть добавлена в воду, как только она начнет кипеть. Никак не раньше.

Чего нужно избегать, так это солить макароны, которые вы только что насыпали в кастрюлю, ведь это еще больше снизит температуру воды.