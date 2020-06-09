В Эстонии ищут красавиц и умниц на конкурс Mrs. Europe Estonia 2020: подать заявку может любая!

Агентство Angel Models Agency объявляет кастинг для участия в региональном конкурсе Mrs. Europe Estonia 2020. На кастинг ждут представительниц прекрасного пола от 28 до 45 лет. Кастинг продлится до 20 июля.
По словам обладательницы титула Mrs.Europe 2019 Людмилы Карпиковой, первые заявки на кастинг уже поступили и состоялись первые встречи с кандидатами.
Людмила Карпикова добавила, что концепция регионального конкурса такая же, как и международного. «Мы решили добавить к привычным такие: визитка, тур демонстрации талантов, дефиле в вечерних платьях и национальных костюмах. Здесь мы не ждем точной копии эстонского национального костюма, предлагаем пофантазировать на национальную тематику и составить свой стилизованный костюм. Можно, например, обыграть национальную символику Эстонии, цвета. Это даст возможность лучше подготовиться к международному конкурсу и сделать шоу более зрелищным. Так что, смело присылайте заявку и ждите приглашения на живой кастинг. В рамках подготовки к конкурсу мы планируем поднять с финалистками несколько волнующих проблем - насилие в семье», - сказала Карпикова.
Если вам от 28 до 45 лет, вы замужем или разведены (наличие детей не обязательно), то смело присылайте заявку. Для участия в кастинге нужно прислать краткое резюме и 3 фото: портрет, в полный рост и в купальнике (можно любительские) на нашу электронную почту: angelmodelseu@gmail.com.
Укажите тему: «Кастинг на конкурс Mrs. Europe Estonia 2020». Подходящие кандидаты будут приглашены на живой кастинг. Кастинг продлится до 20 июля. Обратите внимание, что участие в конкурсе платное: в стоимость входят подготовка к конкурсу, фотосессия, наряд на финальный выход и фотосессия. Кастинг бесплатный. Финал конкурса состоится в таллиннском клубе Prive 9 августа.
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