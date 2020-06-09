В Эстонии ищут красавиц и умниц на конкурс Mrs. Europe Estonia 2020: подать заявку может любая!

По словам обладательницы титула Mrs.Europe 2019 Людмилы Карпиковой, первые заявки на кастинг уже поступили и состоялись первые встречи с кандидатами.

Людмила Карпикова добавила, что концепция регионального конкурса такая же, как и международного. «Мы решили добавить к привычным такие: визитка, тур демонстрации талантов, дефиле в вечерних платьях и национальных костюмах. Здесь мы не ждем точной копии эстонского национального костюма, предлагаем пофантазировать на национальную тематику и составить свой стилизованный костюм. Можно, например, обыграть национальную символику Эстонии, цвета. Это даст возможность лучше подготовиться к международному конкурсу и сделать шоу более зрелищным. Так что, смело присылайте заявку и ждите приглашения на живой кастинг. В рамках подготовки к конкурсу мы планируем поднять с финалистками несколько волнующих проблем - насилие в семье», - сказала Карпикова.

Если вам от 28 до 45 лет, вы замужем или разведены (наличие детей не обязательно), то смело присылайте заявку. Для участия в кастинге нужно прислать краткое резюме и 3 фото: портрет, в полный рост и в купальнике (можно любительские) на нашу электронную почту: angelmodelseu@gmail.com.

Укажите тему: «Кастинг на конкурс Mrs. Europe Estonia 2020». Подходящие кандидаты будут приглашены на живой кастинг. Кастинг продлится до 20 июля. Обратите внимание, что участие в конкурсе платное: в стоимость входят подготовка к конкурсу, фотосессия, наряд на финальный выход и фотосессия. Кастинг бесплатный. Финал конкурса состоится в таллиннском клубе Prive 9 августа.