Сухие мозоли, натоптыши: как справиться с проблемой?

После длительного хождения в закрытой обуви мы наконец-то надели босоножки и летние туфли. Но проблема мозолей и натоптышей стоит как никогда остро. Внимательно изучите свои пятки. Вдруг, там есть что-то из перечисленного?

Мокрая мозоль. Образуется сразу после натирания и часто покрывается волдырем.

Сухая мозоль. Жесткий бугорок, который остается после отпадения корочки.

Натоптыши. Уплотнения на стопе из ороговевшей кожи в форме овалов или бороздок.

С первым типом бороться бесполезно и даже опасно. Мокрая мозоль — как открытая рана, в нее очень легко занести инфекцию. Лучше промыть ее проточной водой, обработать антисептиком (лучше всего хлоргексидином) и залепить пластырем до высыхания. Кстати, сейчас есть специальные силиконовые пластыри, которых не видно на коже, они не отлипают даже в воде и отваливаются уже с корочкой. Очень удобно!

А вот с сухими мозолями и натоптышами придется повоевать. На этих стадиях кожа достаточно плотная и размягчиться самостоятельно уже не может. «Домашний Очаг» нашел три способа, которые точно помогут!

Жидкий азот

Проверенный способ, который за пару секунд удалит любые натоптыши и мозоли. Процедуру может провести как хирург, так и косметолог. После тщательного очищения, специалист наносит на мозоль жидкий азот, который разъедает пораженный участок и оставляет новую кожу. Сеанс достаточно болезненный, но терпеть придется совсем недолго. На месте нанесения остается небольшая ранка, которая затягивается в течение недели. Минус процедуры в том, что она может оставить шрамы, поэтому жидкий азот применяют только на стопе и на пятках.

Лазерное удаление

Быстрая и почти безболезненная процедура. Из неприятного только запах жженой кожи. Хирург направляет лазерный луч и аккуратно вырезает им сухой участок кожи. Лазер дороже, чем азот, но и преимуществ у него больше. Луч точечно воздействует на мозоль, поэтому поражение здоровой кожи исключено. Также хирург контролирует и глубину проникновения, именно поэтому, лазер убирает только ороговевшую кожу и мы не чувствуем боли. Лазерное удаление можно применять на пальцах или лодыжке, он не оставляет рубцов.

Аппаратный педикюр

Сегодня в салонах красоты не только красят ногти, но и убирают мозоли. Аппарат для педикюра деликатно удаляет натоптыши. Для этого специальной насадкой водят и шлифуют сухую кожу пяток. В результате вы получите ровную кожу без повреждений. Но! Есть важный нюанс: аппарат не может убрать мозоль полностью, он всего лишь шлифует поверхность. Высока вероятность, что ороговевшая кожа начнет наслаиваться и к следующему визиту вырастет снова. Исключением может стать работа мастера-подолога, который сможет аппаратом убрать мозоль до самой глубины. Но перед посещением удостоверьтесь, что у него есть разрешение и сертификат на медицинские услуги.