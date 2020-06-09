Восемь мифов о солнцезащитных очках, которые опасны для наших глаз и нашего здоровья

Солнцезащитные очки – не только пляжный аксессуар, но и мастхэв для всех, кто действительно заботится о своем здоровье. К сожалению, рак кожи может образовываться не только на открытых участках нашего тела, но и на роговице глаза, а постоянное воздействие ультрафиолета – один из самых серьезных триггеров, способных спровоцировать развитие опасного заболевания. Поэтому важно носить очки от солнца не только летом и не только на пляже. А также – правильно выбирать и не попадаться на удочку распространенных заблуждений, которые способны серьезно ослабить защиту.

Миф 1: чем дороже очки, тем лучше они защищают

На самом деле: единственное, что имеет значение – способность очков предотвратить воздействие UVA и UVB лучей. Перед покупкой проверяйте этикетку: чем выше процент блокировки, тем лучше очки. А цена не имеет значения.

Миф 2: размер стекол не имеет значение

На самом деле: все ровно наоборот: чем уже стекла, тем меньше защита. Дело в том, что когда мы надеваем темные очки, зрачок расширяется – и если оправа слишком узкая, ультрафиолету будет проще проникнуть в глаза. Так что выбирайте очки с широкими стеклами.

Миф 3: царапины на стеклах не вредят очкам

На самом деле: царапины на стеклах действительно не влияют на способность очков защищать нас от ультрафиолета, но они могут повредить нашему зрению. Если на линзах есть дефект, нам приходится сильнее напрягать глаза, что может привести к переутомлению и в итоге – снижению зрения. Так что очки с поврежденными стеклами стоит заменить.

Миф 4: цвет линзы имеет значение

На самом деле: синие, черные, серые, коричневые и даже зеленые – не имеет никакого значения, какого цвета линзы в ваших защитных очках. Главное – их способность задерживать опасные лучи.

Миф 5: любые темные очки защищают от ультрафиолета

На самом деле: к сожалению, нет. Способность к блокировке опасных лучей есть только у поляризованных линз, которые установлены под определенным углом. Поэтому важно выбирать только «полезные» очки, с функцией защиты от ультрафиолета.

Миф 6: у солнцезащитных очков есть свой «срок годности»

На самом деле: Если на стеклах нет царапин, сколов и других дефектов, не имеет значения, сколько лет вашим очкам – они по-прежнему способны к эффективной защите. Так что нет никакой необходимости каждое лето покупать новые очки – кроме желания следовать за модными трендами.

Миф 7: чем темнее линзы, тем выше защита

На самом деле: уровень защиты от ультрафиолета не определяется глубиной цвета линзы. Материал изготовления и тип обработки линзы – вот факторы, которые имеют значение. Обеспечить по-настоящему эффективную защиту способны даже не очень темные очки.

Миф 8: очки от солнца нужны только летом