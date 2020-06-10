Как правильно носить кольца?

Давайте узнаем основные правила ювелирного этикета, и выясним, как кольца правильно носить, чтобы быть элегантной.

Количество колец

Многие женщины считают: чем больше они носят колечек на руках, тем красивее и моднее они выглядят. Но перебор может сделать даму очень вульгарной. Можно носить не более 3-х колец, причем на одной руке не более двух. К примеру, женщина может носить на руке обручальное кольцо и еще одно. Если вы носите много колечек, значит, у вас нет вкуса. Ваш образ не может быть сбалансированным, и, даже если вы подобрали идеальный наряд, колечки будут только все портить.

Пальцы для колец

Если с правилом «меры» у вас все нормально, то важно также учитывать размер кольца и на каком именно пальце вы его будете носить.

Например, нельзя на мизинце носить большие крупные кольца, только узенькие и без камушков. Допускаются мизерные вкрапления камней или колечко с гравировкой. Но главное правило – это все не должно сильно бросаться в глаза.

Безымянный палец только для обручалки или помолвочного кольца. Специалисты советуют останавливаться на небольших колечках, но никаких строгих правил нет.

На среднем пальце допускается ношение тонких колечек с маленькими камушками или с геометрическими рисунками.

На среднем пальце лучше всего носить кольцо с крупным камушком. Также этот палец идеален для перстней.

На большом пальце можно носить массивные колечки, но без камушков и украшений.

Правильный выбор кольца

Помните о возрасте! Молодой девушке подойдет тоненькое кольцо, а камушек допускается маленького размера.

В зрелом возрасте уже можно выбирать массивные кольца, которые скажут окружающим об элегантном возрасте женщины. Если вы будете носить тонкое кольцо, то оно подчеркнет кожу рук, поэтому лучше не экспериментировать.

Форма руки тоже должна учитываться. На крупных руках с укороченными пальцами лучше будет смотреться крупное кольцо с камушком продолговатой формы.

Пухлые ручки можно сделать изящнее с помощью колечек неправильной формы, например, с присутствием зигзагов, углов или продолговатыми. А кольца с крупными камнями сделает руку еще пухлее.

Руки с широкими суставами можно скорректировать с помощью колец с большими камнями. Они будут отвлекать на себя внимание. Тонкие колечки на таких руках затеряются.

На худых руках с тоненькими и узкими пальчиками лучше будут смотреться широкие кольца без камушков или с небольшими.

Если руки идеальной формы с в меру тонкими кистями, то нет абсолютно никаких правил. Если у вас очень длинные пальцы, то не останавливайтесь на кольцах с овальными камнями или любой другой вытянутой формы.

Ювелирный этикет в отношении колец:

Не надевайте на руки более трех колец. Если по-другому никак, то старайтесь, чтобы они были схожи между собой. Никакого разного дизайна, разного металла, больших разбегов с ценами.

Днем не носят кольца с драгоценными камнями.

Дешевую бижутерию можно позволить себе только до 20 лет, а вот старше уже нужно носить что-то подороже.

Не носите кольца с большими камнями с повседневной одеждой, к примеру, со свитером или футболкой. Лучше выберите что-то тоненькое с маленьким камушком.

Обручальное колечко сочетаемо с любым стилем одежды, и его можно носить, даже если у вас на работе строгий дресс-код.