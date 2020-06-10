Как правильно варить рассыпчатый рис

Итак, все начинается с промывания крупы. Как известно, рис содержит крахмал, который ни к чему, если вы хотите сварить рассыпчатый рис. Это называется «рисинка к рисинке». Именно для этого нужно не пожалеть холодной воды и хорошенько промыть рис.

Моем

Сколько раз нужно промывать рис? Полагают, что достаточно одного раза, но это не так. Четыре-пять манипуляций под струей воды вымоют весь крахмал. Это одна из распространенных ошибок — промыть рис недостаточное количество раз. Универсальный критерий для того, чтобы понять, насколько хорошо промыта крупа — мутность воды. Если все ок, то вода прозрачная.

Здесь нужно сделать оговорку, что для некоторых блюд нужен клейкий рис (чтобы ложка стояла!), поэтому в таком случае промывать его особо не нужно.

Вымыв весь крахмал, отмеряем количество воды, которое необходимо для варки. Опять же для каждого вида риса это количество может варьироваться. Обычно это соотношение 2 или 2,5 стакана воды на стакан крупы.

Общие требования такие: длиннозерному рису нужно меньше всего воды, примерно два к одному. То же касается пропаренного риса. Коричневый и дикий рис любят воду, здесь ее нужно как можно больше. В случае с коричневым рисом пропорция может составлять один к трем. А на один стакан дикого риса нужно 3,5 стакана воды.

Готовим

Подготовим посуду — как и в случае с гречкой лучше готовить рис в емкости с толстым дном. Так температура будет распространяться максимально равномерно.

Варим! Самое интересное впереди: ставим воду, солим, доводим до кипения, затем добавляем туда крупу. Перемешиваем, ждем, когда забурлит, убавляем огонь. Важная деталь: не нужно мешать рис постоянно. Обращаемся к опыту с гречкой: не будем мешать естественным процессам — пусть все идет своим чередом.

Просто накройте кастрюлю крышкой и дайте рису дойти самому. Не поднимайте крышку и не вторгайтесь, ведь при вмешательстве зерна могут ломаться, выделять крахмал, слипаться — скажите честно, оно вам надо?

После того как рис приготовится, снимаем его с огня и даем отдохнуть минут 15. Время готовки для каждого вида разное — дикий и коричневый рис требуют больше времени. Зависит это еще и оттого, сколько человек будут уплетать ваш обед/ужин. Хотя в целом стандартное время готовки — от 20 до 45 минут.

При варке или уже после нее можете добавить приправ. К рису идеально подходят зира, кардамон, карри, шафран (даст рису прекрасный желтый цвет).