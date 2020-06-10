Пять ошибок в домашнем окрашивании волос, и как их избежать

Как грамотно обойти все ловушки, расставленные на пути домашнего окрашивания, рассказывает российский стилист, дизайнер, создатель бренда Volifert Евгений Трефилов.
Любой опытный парикмахер уже при первом взгляде на волосы клиентки сразу может сказать — красится она сама или в салоне. В большинстве случаев домашнее окрашивание выполняется с большим количеством ошибок, которые сразу бросаются в глаза профессионалу. И вот что чаще всего указывает на них.
1. Волосы тусклые, напрочь лишены блеска начиная с 3 см от корней и до самых кончиков.
2. Цвет волос странным образом смотрится светлее в прикорневой зоне и становитсятемнее к концам, либо, наоборот, светлеет практически до белизны.
3. Волосы путаются при ветреной погоде, расчесать их без специальных средств —большая проблема.
4. При ближайшем рассмотрении, разделяя волосы на пряди, в прикорневой зоне видны непрокрашенные пятна —верный признак неаккуратного нанесения.
5. Цвет волос смотрится «чужим», старит, откровенно простит внешность и не имеет никакого отношения к актуальным трендам в окрашивании.
Что может привести к таким недочетам? Рассмотрим самые распространенные ошибки.
Неверно подобранный тип краски
Средство для окрашивания отросшей прикорневой зоны всегда агрессивнее (сильнее), чем нежные тонирующие составы, поэтому купленную краску нужно наносить только на корни и ни в коем случае не размазывать на уже окрашенные волосы. Из-за перенасыщения окрашенной части пигментами концы станут намного темнее корней, а если повторять эту ошибку раз за разом, вы получите полноценный черный. В конце концов, вы столкнетесь с тусклостью, неравномерным покрытием и проблемами со структурой волос.
Вы не учитываете количество седины
Если седины мало, смело выбирайте понравившийся оттенок, но обратите внимание на рекомендуемый уровень исходного тона – он должен быть схож с вашим. Также не забывайте, что на упаковке средства производитель всегда дает полезные для окрашивания рекомендации. Если седины много, то к желаемому оттенку нужно подобрать натуральный цвет того же уровня, что и краска.
Как правило, он указывается первой цифрой. Натуральный оттенок имеет обозначение «0» в добавление к уровню. Например 6.0, 8.0 и так далее. При разведении вы должны смешать оба красителя в пропорции 1:1. И еще один момент: чем больше седины, тем светлее должен быть оттенок краски. Помните, что спорить с природой – себе во вред.
Оттенок не вашего цветового типа
По этому вопросу лучше всего предварительно консультироваться со специалистом, но если вы решились на самостоятельный выбор, вспомните все полученные ранее рекомендации. Есть еще один хороший способ не промахнуться с выбором. Определите, на кого из кинозвезд вы похожи, и найдите похожий оттенок. Избегайте эктремально ярких цветов и не делайте сиюминутный выбор, о котором вы можете пожалеть потом.
Вы наносите краску самостоятельно
Попросите об этом подругу, маму, дочку, соседку – кого угодно, только не начинайте наносить краску самостоятельно. Тут важна аккуратность и точность, которая будет далеко не стопроцентной, если вы решите обойтись без посторонней помощи.
Вы не следуете инструкции по разведению краски и не соблюдаете время выдержки
Наивно думать, что если вы нанесли черную краску и продержали ее в два раза меньше указанного, то получите светло-пепельный. Увы, это не так! Таким образом вы просто испортите волосы и получите оттенок «благородной болотной грязи», избавиться от которого в домашних условиях просто невозможно. В большинстве случаев красота требует соблюдения правил и дисциплины, поэтому если они вам непривычны, будьте готовы к негативным последствиям.