Пять ошибок в домашнем окрашивании волос, и как их избежать

Если седины мало, смело выбирайте понравившийся оттенок, но обратите внимание на рекомендуемый уровень исходного тона – он должен быть схож с вашим. Также не забывайте, что на упаковке средства производитель всегда дает полезные для окрашивания рекомендации. Если седины много, то к желаемому оттенку нужно подобрать натуральный цвет того же уровня, что и краска.

Как правило, он указывается первой цифрой. Натуральный оттенок имеет обозначение «0» в добавление к уровню. Например 6.0, 8.0 и так далее. При разведении вы должны смешать оба красителя в пропорции 1:1. И еще один момент: чем больше седины, тем светлее должен быть оттенок краски. Помните, что спорить с природой – себе во вред.

Оттенок не вашего цветового типа