Окрошка на сметане: самый любимый рецепт

Окрошка - самое летнее блюдо, оно спасение от жары. Одного базового рецепта окрошки нет. Каждая хозяйка имеет свой любимый, проверенный временем рецептик. Чаще всего, окрошку готовят на квасе или минеральной воде. Но окрошка на сметане – та еще вкуснятина. Попробуем приготовить по совету russianfood.com!