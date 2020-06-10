Окрошка на сметане: самый любимый рецепт

Окрошка - самое летнее блюдо, оно спасение от жары. Одного базового рецепта окрошки нет. Каждая хозяйка имеет свой любимый, проверенный временем рецептик. Чаще всего, окрошку готовят на квасе или минеральной воде. Но окрошка на сметане – та еще вкуснятина. Попробуем приготовить по совету russianfood.com!
Нам потребуется
Картофель 400-500 г
Яйца 4 шт.
Огурцы 300 г
Колбаса или ветчина 300 г
Редис 200 г
Лук (пучок)
Укроп пучок
Помидоры (по желанию.)
Сметана 250 г
Майонез 1 ст.л.
Горчица 1 ст.л.
Сахар 1 ч.л.
Уксус 9% 1 ч.л.
Соль
Перец
Приготовление
Для начала тонко нарезаем огурцы, потом колбасу или ветчину режем кубиками, отварной картофель также нарезаем небольшими кубиками, после мелко режем яйцо, редис - тонкими пластинками, мелко нарезаем зелень.
Перекладываем нарезанные ингредиенты в глубокую кастрюлю и заливаем водой или несладким квасом.
Сделаем заправку для окрошки. В глубокой посуде смешиваем сметану, майонез, горчицу, тщательно перемешиваем и добавляем в кастрюлю. Солим и перчим, добавляем сахар, уксус, если окрошка на квасе, то уксус не требуется. Все тщательно перемешиваем.
Ставим в холодильник минимум на 1 час. По желанию можете добавить мелко нарезанные помидоры, окрошка станет гораздо вкуснее и полезней.
Окрошка на сметане готова. Получилось просто великолепно. Приятного аппетита!