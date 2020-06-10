Какая ты ведьма по месяцу рождения?

Каждая женщина - ведьма. Это известно всем, особенно мужчинам. У одних метла хранится в кладовке в ожидании особого случая, другие прекрасно готовят привортное зелье под названием «борщ», третьи и вовсе не подозревают о своих волшебных способностях. Давайте узнаем о своей особой магии по месяцу своего рождения.
Январь. Ведьма Дорог
Январь — месяц суровый. В это время природа спит, скованная ледяным покрывалом. Таковы и январские ведьмы. Эти красавицы всегда сдержаны, следят за своими словами и жестами. Растопить сердце ледяной королевы не так-то просто! На страже ее спокойствия без устали стоит холодный рассудок. Он в большей степени и определяет ее магические способности.
Ведьма Дорог не знает безвыходных ситуаций, даже в самый критический момент она найдет верный путь, полагаясь на свое колдовское чутье. Ее магия — это магия перекрестков. Ее обожает Леший. Она в хороших отношениях с Домовыми. Ведьме Дорог особо удаются заговоры на открытие денежных каналов, любовные привороты и поиск пропавших людей и предметов.
Февраль. Ведьма Ветра
Ее стихия — это всевозможные шепотки и наговоры. Боевая магия — тоже из ее арсенала. Порчу, наведенную февральской Ведьмой Ветра, практически невозможно снять. Однако такие личности по натуре добрые и тихие. Творить гадости им не свойственно. Но все же не стоит испытывать судьбу и злить Ведьму Ветра. В порыве гнева она способна навести на обидчика настоящий ураган несчастий. Ей послушна вся воздушная стихия. Поэтому она без проблем может вызвать дождь, нагнав туч, или разогнать летний зной легким дуновением ветерка. Это накладывает отпечаток и на ее характер.
Ведьма Ветра подобна легкому эфиру. Неземная красавица притягивает мужчин. В ней всё прекрасно, но она такая же ветренная и непостоянная, как и подвластная ей стихия. Приручить и одомашнить Ведьму Ветра очень сложно. Но уж если кому-то удалось покорить ее сердце, тому она станет самой верной спутницей до конца своих дней.
Март. Солнечная Ведьма
Март — месяц преображения природы и один из самых непредсказуемых в году. Он может каждый день радовать теплым весенним солнышком, а может злиться, посылая на землю лютую стужу. Точно такие же и Солнечные Ведьмы. Они — 100% люди настроения: в гневе — ужаснейшие из созданий, в добром расположении духа — милашки и очаровашки. Их сила — обрядовая магия, заклинания, произносимые на восход и закат Солнца, магия крови и так называемые деревенские гадания. Солнечные Ведьмы хорошо ладят с детьми.
Одним прикосновением они способны успокоить бьющегося в истерике ребенка. Малыши обожают их колыбельные. Под песню Солнечной Ведьмы они моментально засыпают и просыпаются веселыми и отдохнувшими. Получить Солнечную Ведьму в няньки или сделать ее крестной матерью своего ребенка мечтают все родители, хоть раз видевшие, какое благотворное влияние оказывает она на малышей. В любви эти Ведьмы никогда не пользуются своими способностями. Да и не за чем им это делать. Солнечные Ведьмы неимоверно привлекательны и харизматичны.
Апрель. Огненная Ведьма
Апрельская Огненная Ведьма — это эталон классической ведьмы. Она взбалмошная, сумасбродная и очень свободолюбивая. Упрямая и настырная, она готова любой ценой получить желаемое. Для нее не существует слова «нет». Такой характер определяет и магические способности апрельской Ведьмы. Она предпочитает агрессивные виды колдовства, боевую магию, сглазы и порчи.
Не брезгует черными ритуалами и приворотами. Но, конечно, лучше всего ей удается колдовство, так или иначе связанное с огнем. Огненная Ведьма умеет ставить непрошибаемую энергозащиту на себя или любого другого человека. При должном развитие способностей она может «выжигать» серьезные заболевания. Вот только даже помощь Солнечной Ведьмы всегда агрессивная и болезненная, даже если она несет 100% благо. Еще один «конек» такой ведьмы — эротическая магия. В этой области Солнечная Ведьма не знает равных. Она настолько хороша, что некоторые мужчины в буквальном смысле сходят с ума от любви к ней.
Май. Ведьма Грозы
Майские Ведьмы Грозы, пожалуй, самые дружелюбные из всех. Они приятны в общении, умны и весьма привлекательны внешне. Отличительной особенностью таких Ведьм является «кошачий» взгляд. Ведьма Грозы обладает яркой, запоминающейся внешностью — увидев ее один раз, ты не забудешь никогда.
Такая Ведьма не только любимица общества — от нее без ума сама Великая Природа. Ведьме Грозы подвластны неизведанные силы небесного огня. Она может вызывать или успокаивать сильнейшую бурю. Она управляет молниями и невидимыми электрическими нитями, пронизывающими всё сущее.
Ведьма Грозы может не только предсказывать судьбу, но и корректировать ее. Она умеет разговаривать с духами и вызывать мертвых. Заклятия, вызовы и отчитки — вот, в чем особо сильна Ведьма Грозы.
Июнь. Лесная Ведьма
Июнь — месяц летнего солнцестояния, месяц тепла и зелени. Июньские Лесные Ведьмы, под стать времени своего рождения, до глубокой старости остаются цветущими и прекрасными. Они чудесные травницы и готовят по-настоящему волшебные эликсиры, настойки и мази.
Их снадобья могут превратить в принцессу даже самую откровенную лягушку или поднять с постели самого тяжелобольного человека. Однако есть и обратный эффект — Лесные Ведьмы очень мстительны. Негативные эмоции в десятки раз увеличивают их магическую силу, и тогда только чудо может спасти обидчика.
Одним словом, Лесная Ведьма — классическая Баба Яга из русских народных сказок — не в плане внешности, а по типу характера и отношения к миру. А еще она прекрасно ладит с лесом и всеми его жителями. Умеет, подобно Лешему, начитывать заморочки и «отводить глаза», обладает даром внушения.
Июль. Ведьма Заповедных Трав
Июль — самый жаркий месяц года. Ведьмы, рожденные в июле, такие же страстные и горячие. Они обладают истинно волшебным голосом. Его бархатный тембр обволакивает и заманивает. Подобно Древнегреческой Сирене, Ведьма заповедных Трав может подчинить любого, сказав лишь пару слов.
Именно поэтому им особенно удаются заклятия призыва, всевозможные привязки и присушки. Однако больше всего Ведьма Заповедных Трав любит заглядывать в будущее и прошлое. Хрустальный шар или водная гладь — вот то, что беспрекословно покажет ей «всё, что было» и «всё, что будет». Ведьма Заповедных Трав в хороших отношениях с Русалками и Кикиморами. Последние тайком помогают своей Ведьме. Могут подбрасывать деньги, вещи или сталкивать с нужными людьми. А еще они, конечно, показывают дорогу к кладези природной мудрости — редким колдовским травам.
Несмотря на название, Ведьма Заповедных Трав не особо интересуется травничеством в прямом смысле слова. Она использует растения для обрядовой магии, талисманов и изготовления кукол-вольтов.
Август. Ведьма Хранительница Ключей
Говорят, что август — это месяц звездопада. Ведьма, рожденная в августе, как раз и есть одна из этих упавших звездочек. Она наделена не только магической силой, но что более важно — мудростью. Именно поэтому августовская Ведьма хранит ключи от истоков магических сил. Она умеет концентрировать собственную и чужую энергетику, пробуждая сверхъестественные способности человека. Однако есть и оборотная сторона такого дара.
В приступе гнева Ведьма Хранительница Ключей может не только забрать пробужденную Силу, но и прихватить здоровье, удачи и жизненную энергию обидчика. Хранительницы Ключей сдержанные, но очень мстительные. Они не умеют прощать.
Сентябрь. Озерная Ведьма
Озерные Ведьмы, как ни странно, воду недолюбливают. В этом они похожи на представителей семейства кошачьих. Да и внешне Озерная Ведьма — вылитая кошка. Она нежная, грациозная, потрясающе сексуальная. При этом — очень опасная. Озерной Ведьме доступны любые ритуалы и заговоры, в которых так или иначе используется вода.
Кроме того, такая Ведьма умеет вызывать утопленников и Русалок. Обожает горный хрусталь и бриллианты. Балуется хиромантией и астрологией. Но больше всего ей нравится общение с духами и потусторонним миром. Рядом с ней всегда витают несколько приведений. При должном развитие способностей хорошо отчитывает проклятия и снимает венец безбрачия.
Октябрь. Ведьма Говорящая с Духами
Октябрьские Ведьмы — это проводники между нашим миром и множеством параллельных. Они сами живут в двух реальностях. Многие из них очень долго не осознают своих магических способностей, пока лицом к лицу не столкнутся в Неизведанным. Говорящие с Духами видят вещие сны, в которых они путешествуют по другим реалиям.
Также могут легко переместиться в другой мир и в состоянии бодрствования. Внешне это выглядит так, будто они на миг застыли, а потом вновь очнулись. Их Сила — это магия животных, шаманизм и спиритизм. Ведьмы Говорящие с Духами прекрасно управляются с защитной и обережной магией. Их амулеты обладают наибольшей стойкостью к любым колдовским нападкам. Не чураются такие Ведьмы и Черной магии.
Правда, используют ее не для вредительства, а для добывания необходимой информации.
Ноябрь. Каменная Ведьма
Ноябрьские Ведьмы — это любительницы роскоши. Возможно, поэтому у них особенно хорошо получаются ритуалы и заговоры на привлечения финансового благополучия. Они мастера изготовления денежных талисманов. Прекрасно составляют рунескрипты. А еще они практикуют собственные магические «разработки».
Каменных Ведьм можно назвать «учеными колдовского сообщества». Они с удовольствием изучают древние трактаты и составляют собственные, интересуются источниками магической энергии и раскладывают на составляющие заговоры и ритуалы. Их главные помощники - гномы и другие обитатели подземелий.
Если Каменной Ведьме посчастливится встретить дракона, он непременно станет верным другом и хранителем такой Ведьмы. А еще Каменные Ведьмы любят «работать» с минералами. Обожают ритуальную магию и пышные колдовские церемонии.
Декабрь. Пустынная Ведьма
Пустынная Ведьма — это тихая, спокойная и неразговорчивая натура. Подобно снежной декабрьской пустыне, она не выносит суматоху и спешку. Поэтому ей особо удается зельеварение и составление многокомпонентных эликсиров, пишет vedmo4ka.com.
Хороша она и в рунической магии, травничестве и снятии самых страшных проклятий. Умеет лечить бесплодие. Ей нравится так называемая деревенская магия. И это у нее неплохо получается. Принципиально не занимается любовной магией, считая подобное чушью и пустой потерей времени, но привороты снимает на раз-два.