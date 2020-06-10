Какая ты ведьма по месяцу рождения?

Не брезгует черными ритуалами и приворотами. Но, конечно, лучше всего ей удается колдовство, так или иначе связанное с огнем. Огненная Ведьма умеет ставить непрошибаемую энергозащиту на себя или любого другого человека. При должном развитие способностей она может «выжигать» серьезные заболевания. Вот только даже помощь Солнечной Ведьмы всегда агрессивная и болезненная, даже если она несет 100% благо. Еще один «конек» такой ведьмы — эротическая магия. В этой области Солнечная Ведьма не знает равных. Она настолько хороша, что некоторые мужчины в буквальном смысле сходят с ума от любви к ней.

Май. Ведьма Грозы

Майские Ведьмы Грозы, пожалуй, самые дружелюбные из всех. Они приятны в общении, умны и весьма привлекательны внешне. Отличительной особенностью таких Ведьм является «кошачий» взгляд. Ведьма Грозы обладает яркой, запоминающейся внешностью — увидев ее один раз, ты не забудешь никогда.

Такая Ведьма не только любимица общества — от нее без ума сама Великая Природа. Ведьме Грозы подвластны неизведанные силы небесного огня. Она может вызывать или успокаивать сильнейшую бурю. Она управляет молниями и невидимыми электрическими нитями, пронизывающими всё сущее.

Ведьма Грозы может не только предсказывать судьбу, но и корректировать ее. Она умеет разговаривать с духами и вызывать мертвых. Заклятия, вызовы и отчитки — вот, в чем особо сильна Ведьма Грозы.

Июнь. Лесная Ведьма

Июнь — месяц летнего солнцестояния, месяц тепла и зелени. Июньские Лесные Ведьмы, под стать времени своего рождения, до глубокой старости остаются цветущими и прекрасными. Они чудесные травницы и готовят по-настоящему волшебные эликсиры, настойки и мази.

Их снадобья могут превратить в принцессу даже самую откровенную лягушку или поднять с постели самого тяжелобольного человека. Однако есть и обратный эффект — Лесные Ведьмы очень мстительны. Негативные эмоции в десятки раз увеличивают их магическую силу, и тогда только чудо может спасти обидчика.

Одним словом, Лесная Ведьма — классическая Баба Яга из русских народных сказок — не в плане внешности, а по типу характера и отношения к миру. А еще она прекрасно ладит с лесом и всеми его жителями. Умеет, подобно Лешему, начитывать заморочки и «отводить глаза», обладает даром внушения.

Июль. Ведьма Заповедных Трав

Июль — самый жаркий месяц года. Ведьмы, рожденные в июле, такие же страстные и горячие. Они обладают истинно волшебным голосом. Его бархатный тембр обволакивает и заманивает. Подобно Древнегреческой Сирене, Ведьма заповедных Трав может подчинить любого, сказав лишь пару слов.