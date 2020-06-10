Козни семь лет: как сохранить брак при разрушительном воздействии Урана?

Високосный 2020 год ознаменовался не только пандемией коронавируса, которая охватила весь мир, но и громкими звездными разводами. Расходятся пары, которые были чуть ли не эталоном для поклонников: Оксана Самойлова и рэпер Джиган — многодетные родители, Павел Прилучный и Агата Муцениеце, которые воспитывают двух наследников. К тому же рост разводов предсказывают после окончания пандемии — люди были вынуждены из-за ограничений долгое время находиться в замкнутом пространстве. О том, какие причины имеет эта волна расставаний, и как сохранить свой брак в это непростое время, 5-tv.ru рассказала астролог Марина Мещерская.

По ее словам, виной всему коварная планета Уран. Она способна испортить влияние даже самого стабильного знака. И ее разрушительная сила будет чинить козни любовным союзам еще семь лет.

«Это связано с тем, что планета Уран, самая разводная планета нашего небосвода, сейчас проходит по знаку Тельца. Телец — один из самых стабильных знаков, который отвечает и за стабильность в семье, и в финансовом положении. Он подвергается сейчас воздействию самой непредсказуемой планеты. Уран вошел в Телец в прошлом году и будет находиться там на протяжении семи лет. Это влияет и на отношения в семьях», — заметила Мещерская.

Но, конечно, у всех влюбленных сердец остается шанс сохранить свое счастье. По мнению астролога, лучше всего для этого составить индивидуальный гороскоп. Но есть и более общий совет, следование которому побережет нервы многих людей.