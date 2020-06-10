Врач-гинеколог назвала оптимальный возраст для родов
Врач-гинеколог Юлиана Абаева назвала оптимальный возраст для родов. По ее словам, рожать лучше в раннем репродуктивном возрасте – до 35 лет, пишет Medikforum.
«В этом возрасте хороший овариальный запас и еще не накоплены генетические поломки», – сказала она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
Врач отметила, что роды после 40 лет несут существенные риски, причем как для матери, так и для малыша.
Она добавила, что лучше выдерживать двухлетний интервал между родами. За это время организм женщины сможет полностью восстановиться.