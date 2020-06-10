Ср, 10.06.2020

Врач-гинеколог назвала оптимальный возраст для родов
В противном случае есть риски

Партнерские роды. Иллюстративное фото.

ФОТО: Shutterstock

Врач-гинеколог Юлиана Абаева назвала оптимальный возраст для родов. По ее словам, рожать лучше в раннем репродуктивном возрасте – до 35 лет, пишет Medikforum.

«В этом возрасте хороший овариальный запас и еще не накоплены генетические поломки», – сказала она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Врач отметила, что роды после 40 лет несут существенные риски, причем как для матери, так и для малыша.

Она добавила, что лучше выдерживать двухлетний интервал между родами. За это время организм женщины сможет полностью восстановиться.

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