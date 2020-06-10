«Я не могу целоваться с уродом!»: звезда Comedy Woman устроила истерику

Как только Надежда выяснила, что ее партнером по съемкам стал 36-летний актер Иван Жидков, с ней случилась истерика. «Я не могу целоваться с уродом! С бомжом не буду целоваться! У тебя есть справка, что у него всё в порядке со здоровьем, и что у меня ничего не выскочить потом?» — выговаривала Сысоева режиссеру в присутствии Ивана. Бывший муж Татьяны Арнтгольц при этом мялся и пытался оправдываться.