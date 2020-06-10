Ср, 10.06.2020

«Я не могу целоваться с уродом!»: звезда Comedy Woman устроила истерику

Надежда Сысоева

ФОТО: Instagram

35-летняя Надежда Сысоева отказалась сниматься с актером Иваном Жидковым. Артистка назвала Ивана «бомжом и уродом», пишет Cosmo.

Звезда Comedy Woman рассказала о неудачных пробах. Надежда  на повышенных тонах разговаривала с режиссером Анной Цукановой-Котт, которая, по ее словам, не предупредила об интимной сцене. Кроме того, Анна не сказала, с кем придется целоваться Сысоевой. 

Как только Надежда выяснила, что ее партнером по съемкам стал 36-летний актер Иван Жидков, с ней случилась истерика. «Я не могу целоваться с уродом! С бомжом не буду целоваться! У тебя есть справка, что у него всё в порядке со здоровьем, и что у меня ничего не выскочить потом?» — выговаривала Сысоева режиссеру в присутствии Ивана. Бывший муж Татьяны Арнтгольц при этом мялся и пытался оправдываться.

Фанатов разочаровало поведение комедийной актрисы. «Достойная актриса так себя не может вести», «Нельзя так относиться к людям», «Так унижать человека тоже нельзя. Вы тоже, между прочим, не идеал», — резко высказались поклонники.

Позже Сысоева призналась, что опубликованное видео оказалось розыгрышем. «Ну, Анна Цуканова-Котт, ну интриганка! Заставила всех поверить, что я могу быть и такой! Все повелись! Я искренне уважаю Ивана Жидкова, и огромное ему спасибо за эти пробы... Аня! Давненько меня так не хейтили, я бы сказала, прям никогда! Добилась ты все-таки своего, обожаю тебя!» — заявила Надежда.

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