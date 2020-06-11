Салаты из руколы: три рецепта для лета

Теплый салат из печени с руколой

Время приготовления: 30 минут

Ингредиенты

Куриная печень – 400 г

Салатные листья – 100 г

Небольшая луковица – 1 шт.

Яблоко – 1 шт.

Рукола – 80 г

Горсть сухарей

Для заправки

Лимонный сок – 2 ст. л.

Апельсиновый сок – 2 ст. л.

Соевый соус – 30 мл

Оливковое масло – 30 мл

Сливочное масло – 30 г

Укроп – 10 г

Соль, сахар, перец – по вкусу

Способ приготовления

Куриную печень нарезать произвольно, посолить. В раскаленную сковороду положить сливочное масло, когда оно начнет подтапливаться, выложить печень. Обжарить до золотистой корочки.

Репчатый лук нарезать полукольцами и добавить к печени. Посолить и поперчить.

Дольки яблока обжарить в другой сковородке без добавления масла. Поперчить.

Листья салата порвать руками и смешать с руколой. Добавить обжаренную печень с луком и обжаренные дольки яблок. Полить соусом и аккуратно перемешать, лучше руками. При подаче посыпать сухариками.

Для приготовления соуса смешать: свежевыжатый апельсиновый и лимонный сок, оливковое масло, соевый соус, соль, сахар и перец. Добавить в соус нарезанный укроп.

Салат из руколы и креветок c пармезаном

Время приготовления: 20 минут

Ингредиенты

Королевские креветки – 5 шт.

Перебитый чеснок – 1 г

Рукола – маленький пучок

Кедровые орехи – горсть

Помидоры черри – 2-3 шт.

Оливковое масло – по вкусу

Лимонный сок – по вкусу

Соль, перец – по вкусу

Пармезан – 15 г

Способ приготовления

Креветки посыпьте солью и молотым перцем; быстро обжарьте в оливковом масле вместе с измельченным чесноком.

Помидоры черри разрежьте на четыре части.

Выложите на тарелку подготовленную руколу, помидоры и креветки; посолите и поперчите по вкусу.

Полейте салат лимонным соком и оливковым маслом, посыпьте кедровыми орехами и тертым пармезаном.

Салат с вялеными помидорами и руколой

Ингредиенты

Рукола – 400 г

Вяленые томаты – 12 шт.

Пармезан – 250 г

Кедровые орехи или кунжутные семечки – 150 г

Для заправки

Масло кунжутное или оливковое – 3-4 ст. л.

Лимон – 1/2 шт.

Бальзамический уксус – несколько капель

Способ приготовления

Руколу помыть, помидоры нарезать крупными кусочками, а пармезан натереть тонкими пластинами.

Кедровые орехи или кунжутные семечки слегка обжарить до золотистого цвета.

Выложить руколу, полить ее соком половины лимона, а затем кунжутным или оливковым маслом.

Сверху положить нарезанные вяленые томаты и посыпать уже готовые ингредиенты кедровыми орехами или кунжутными семечками.