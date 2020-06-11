Салаты из руколы: три рецепта для лета

Вкусные и легкие салаты с руколой помогут разнообразить ваше летнее меню. Они быстро готовятся и очень полезны. Вкус руколы особенный – с небольшой кислинкой, слегка пряный и горьковатый. Но иногда горечь ощущается сверх меры. Чтобы ее убрать, стебли нужно предварительно замочить на полчаса в холодной воде, рекомендует «Сегодня».
Теплый салат из печени с руколой
Время приготовления: 30 минут
Ингредиенты
Куриная печень – 400 г
Салатные листья – 100 г
Небольшая луковица – 1 шт.
Яблоко – 1 шт.
Рукола – 80 г
Горсть сухарей
Для заправки
Лимонный сок – 2 ст. л.
Апельсиновый сок – 2 ст. л.
Соевый соус – 30 мл
Оливковое масло – 30 мл
Сливочное масло – 30 г
Укроп – 10 г
Соль, сахар, перец – по вкусу
Способ приготовления
Куриную печень нарезать произвольно, посолить. В раскаленную сковороду положить сливочное масло, когда оно начнет подтапливаться, выложить печень. Обжарить до золотистой корочки.
Репчатый лук нарезать полукольцами и добавить к печени. Посолить и поперчить.
Дольки яблока обжарить в другой сковородке без добавления масла. Поперчить.
Листья салата порвать руками и смешать с руколой. Добавить обжаренную печень с луком и обжаренные дольки яблок. Полить соусом и аккуратно перемешать, лучше руками. При подаче посыпать сухариками.
Для приготовления соуса смешать: свежевыжатый апельсиновый и лимонный сок, оливковое масло, соевый соус, соль, сахар и перец. Добавить в соус нарезанный укроп.
Салат из руколы и креветок c пармезаном
Время приготовления: 20 минут
Ингредиенты
Королевские креветки – 5 шт.
Перебитый чеснок – 1 г
Рукола – маленький пучок
Кедровые орехи – горсть
Помидоры черри – 2-3 шт.
Оливковое масло – по вкусу
Лимонный сок – по вкусу
Соль, перец – по вкусу
Пармезан – 15 г
Способ приготовления
Креветки посыпьте солью и молотым перцем; быстро обжарьте в оливковом масле вместе с измельченным чесноком.
Помидоры черри разрежьте на четыре части.
Выложите на тарелку подготовленную руколу, помидоры и креветки; посолите и поперчите по вкусу.
Полейте салат лимонным соком и оливковым маслом, посыпьте кедровыми орехами и тертым пармезаном.
Салат с вялеными помидорами и руколой
Ингредиенты
Рукола – 400 г
Вяленые томаты – 12 шт.
Пармезан – 250 г
Кедровые орехи или кунжутные семечки – 150 г
Для заправки
Масло кунжутное или оливковое – 3-4 ст. л.
Лимон – 1/2 шт.
Бальзамический уксус – несколько капель
Способ приготовления
Руколу помыть, помидоры нарезать крупными кусочками, а пармезан натереть тонкими пластинами.
Кедровые орехи или кунжутные семечки слегка обжарить до золотистого цвета.
Выложить руколу, полить ее соком половины лимона, а затем кунжутным или оливковым маслом.
Сверху положить нарезанные вяленые томаты и посыпать уже готовые ингредиенты кедровыми орехами или кунжутными семечками.
Украсить салат тонкими пластинами пармезана. Сбрызнуть бальзамическим уксусом для пикантности.