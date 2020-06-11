Нежно и женственно! Любимый розовый и еще девять идей для летнего педикюра

«Голые» ногти

Пожалуй, этот тренд навеян карантином, на котором многие отказались от гель-лака и полюбили натуральность. Теперь, чтобы быть модной, достаточно сходить на аппаратный педикюр, идеально вычистить края ногтя и убрать кутикулу. Покрывать – прозрачным матовым лаком без цвета. Это поможет сохранить форму, сделать ногти визуально более ухоженными.

Красный-прекрасный

Выражение «если сомневаетесь, выбирайте красное!» — актуально как никогда. Красный лак правит бал и считается беспроигрышным вариантом летнего педикюра 2020. Кстати, у красного более 100 оттенков, выбирайте те, что ближе к классическому тону «Голливуд», а теплые и винные оставьте на осень.

Что за тон?

Правило о том, что маникюр и педикюр должны быть в один тон осталось далеко в прошлом. На смену ему придумали новое: теперь модным считается педикюр в тон босоножек. Надели любимые зеленые? Будьте добры покрасить ногти в оттенок зелени. И если тренд вам по душе, советуем вместо гелевого выбирать обычные стойкие покрытия, которые можно удалить жидкостью для снятия лака. Иначе модная волна обойдется слишком дорого.

Правильный синий

По версии Института цвета Pantone цветом 2020 года стал синий оттенок Classic Blue. И в beauty-индустрии бум на лаки такого оттенка. Накрасив ногти в правильный синий, вы можете игнорировать даже предыдущий тренд. Pantone одобряет! Но все же Classic Blue хорошо смотрится на загорелых ногах, а на белых только подчеркивает бледность. Наш совет: подождите немного до пляжного сезона.

Barbie Girl

Розовый возвращается во всех своих проявлениях, точнее, в оттенках. Нежные тона от пыльно-розового до кислотного неона выходят на улицы. Нейл-мастера считают, что розовый подходит под все оттенки кожи, но просят не забывать про уместность. Например, если вы надеваете элегантное черное платье с босоножками в тон, розовый будет совсем не к месту. Зато с коктейльным платьем вы соберете максимум восторженных взглядов и идеально дополните образ.

Новый морской

Морской педикюр 2020 не про сине-белые полоски и спасательные круги. Сейчас, чтобы приблизить отпуск, рисуем на ногтях реалистичные капли воды или морские волны. А еще, можно сделать интересные мазки и размытия, смешивая разные оттенки синего и голубого. Вариантов очень много и такой морской нам явно по душе!

Уроки геометрии

Неважно, любили ли вы в школе точные науки или вдохновлялись поэзией серебренного века. Такая геометрия вам точно понравится! Выбирайте нейтральную основу и выводите на нем различные линии, квадратики и круги. По секрету: самый популярный дизайн — negative space, когда рисунки наносятся на прозрачный лак.

На десерт

Предупреждаем, что такого мастера найти будет сложно. Совсем не избитый и новый тренд — рисовать реалистичные цветы под прозрачным слоем. Ногти напоминают любимый десерт из лучших ресторанов мира, когда цветы и фрукты покрывают вкуснейшим желе.

Кофе

Предлагаем компенсировать отказ от кофе нейл-дизайном. В моде все оттенки от молочного капучино до горького шоколада. В отличие от калорийного напитка, такой педикюр не вредит фигуре, а еще и делает нас привлекательнее!

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