Бирюзовый — для кареглазых, розовый — для голубых глаз: пять способов нарисовать яркие стрелки

Яркая помада летом – не лучшая идея: жарко, и на пляже немного неуместно! Чего не скажешь о широких цветных стрелках: моделей на пляже в таком макияже глянец активно снимает в этом сезоне. Как выбирать оттенки и не прогадать с формой – рассказывает визажистка российского Brovki Browbar Алена Попова.

Новая классика

Чтобы выбрать нужный оттенок, изучите палитру и совместимость цветов. Например, зеленым глазам идеально подходят оранжевые, а карим — фиолетовые или цвета морской волны. Беспроигрышный вариант — красные или ярко-розовые стрелки, они подходят всем, но смотрятся достаточно дерзко.

Два цвета

Очень круто смотрятся также стрелки в двух цветах. Нанесите на голое веко две тонкие полоски, чтобы они идеально повторяли контур друг друга. Для более оригинального дуэта можно подчеркнуть разными цветами верхнее и нижнее или сделать широкую стрелку, обведя один цвет другим. Кстати, не советую подкрашивать ресницы черной тушью, чтобы темный оттенок не отвлекал внимание. А вот тушь в тон — идеальное решение.

Широкими мазками

Самый модный вариант: нарочито небрежные широкие яркие стрелки. Важный нюанс: в моде матовые тени, позаботьтесь, чтобы они к тому же были стойкими и не забивались в складку века. Иначе весь антураж будет испорчен уже через пару часов.

Стрелка на нижнем веке

Необычно смотрится цветная подводка на нижнем веке. Она может сочетаться с верхней, но так же отлично чувствует себя и соло. Для более дерзкого образа, берите неоновые оттенки, а более сдержанные тона можно легко сочетать и с деловым образом. Например темно-синие или бордовые тона вполне проходят офисный дресс-код.

Креатив

Вариант для самых смелых. Стрелка не обязательно должна иди строго по ресничному краю. Подчеркните ярким карандашом линию под бровью, а ресничный край выделите пастельным оттенком. Конечно, такой образ вряд ли подойдет для деловых переговоров и офиса, а вот для прогулок с подругами и вечеринки — самое то.

Практические советы

Какой бы тип стрелок вы ни выбрали, помните об основных правилах, которые сделают их идеальными: