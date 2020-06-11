Приметы про волосы и ногти, которые лучше соблюдать

1. Вечером, перед тем как ложиться спать, всегда хорошо расчесывайте волосы – эта процедура освобождает голову от накопленной за день информации и раскладывает ее по полочкам. Так что если вы запутались в своих мыслях или идеях, достаточно просто взять в руку расческу, и в голове все моментально прояснится.

2. Перед важным делом, где вам нужно быть сосредоточенной, соберите волосы в тугой хвост на затылке. Кстати, не случайно же офисный стиль предполагает строгую прическу. Если же у вас не слишком длинные локоны, то хотя бы дома перед выходом соберите их по возможности в пучок; это поможет преодолеть трудности в течение дня.

3. Освободиться от ненужного прошлого, перестать страдать от неразделенной любви, недомогания поможет… поход к парикмахеру. Чтобы достичь лучшего результата, в процессе стрижки представляйте, как уходит негативная энергия вместе с остриженными кончиками волос.