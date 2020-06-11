Приметы про волосы и ногти, которые лучше соблюдать

Вы когда-нибудь задумывались о том, почему с древнейших времен женщинам принято волосы заплетать в косу и покрывать голову при походе в церковь? Почему до года нельзя стричь детей? Или зачем раньше люди сжигали свои состриженные волосы?
С древних времен волосам придавали огромное значение и наделяли магической силой. Считалось, что волосы обладают своеобразной энергией и выполняют роль соединяющего элемента между человеком и потусторонним миром. В них хранится энергия, сила, здоровье, судьба и успех человека, поэтому любые изменения прически влияют на дальнейшую жизнь их владельцев, пишет wday.ru.
Существует очень много примет о волосах и ногтях. Мы собрали для вас самые популярные, но верить в них или нет, решать вам, ведь нет ни одного научного подтверждения, что это все правда.
Волосы
1. Вечером, перед тем как ложиться спать, всегда хорошо расчесывайте волосы – эта процедура освобождает голову от накопленной за день информации и раскладывает ее по полочкам. Так что если вы запутались в своих мыслях или идеях, достаточно просто взять в руку расческу, и в голове все моментально прояснится.
2. Перед важным делом, где вам нужно быть сосредоточенной, соберите волосы в тугой хвост на затылке. Кстати, не случайно же офисный стиль предполагает строгую прическу. Если же у вас не слишком длинные локоны, то хотя бы дома перед выходом соберите их по возможности в пучок; это поможет преодолеть трудности в течение дня.
3. Освободиться от ненужного прошлого, перестать страдать от неразделенной любви, недомогания поможет… поход к парикмахеру. Чтобы достичь лучшего результата, в процессе стрижки представляйте, как уходит негативная энергия вместе с остриженными кончиками волос.
4. Тщательно выбирайте мастера по прическам. Считается, что тот, кто стрижет, оказывает влияние на ваше биополе. В идеале он должен быть для вас незнакомым человеком, не заинтересованным в вас и не имеющим никакого умысла против вашей личности. Выбирайте позитивных, не нытиков.
Также его аура должна быть теплой по отношению к вам: энергию и настрой парикмахера вы почувствуете сразу же при общении с ним, если хорошенько прислушаетесь к себе. Не понравилось? Не приходите в следующий раз.
5. Категорически запрещается стричь себя самому. Это опасно тем, что привлекает денежные проблемы, ухудшает психологическое и физическое состояние человека, отпугивает от него удачу, обрекает на одиночество и укорачивает жизнь.
6. Студентам не рекомендуется стричь и даже мыть волосы перед экзаменами, дабы не потерять накопленную и выученную информацию.
7. Беременные женщины стараются не стричься, так как считается, что волосы хранят данные, которые необходимо передать будущему малышу.
8. С помощью волос можно снимать и наносить порчу, привораживать любимых, даже проклинать. Поэтому к состриженным или даже просто выпавшим волосам нужно относиться с особой трепетностью. В древности просто так выбрасывать волосинки являлось строгим табу, чтобы никто не воспользовался ими со злым умыслом. Оправданно складывать волосы в отдельный мешочек и прятать (под большим камнем или деревом), а лучше – сжигать.
Волосы стоят на втором месте по силе и эффективности магического воздействия после человеческой крови
Ногти
Во многих странах мира существуют негласные правила, которые касаются ногтей, ведь ногти способны расти не только в течение всей нашей жизни, но и даже после нее, что является свидетельством их самостоятельного бытия. Что же не стоит делать согласно мистическим наблюдениям?
1. Стричь ногти маленькому ребенку до года нельзя, так как данная процедура считается ритуалом посвящения воров.
2. Чтобы малыш не пугал всех своими длиннющими ноготками, молодым мамам рекомендуется обкусывать их и собирать в отдельную коробочку.
3. Однако в сознательном возрасте для женщин иметь длинные ухоженные ногти значит быть обеспеченной и самодостаточной. И данное понятие пришло к нам очень давно. Ведь раньше только дворяне, не омраченные хозяйственными делами, могли позволить себе иметь длинные ногти и не беспокоиться о том, что они как-то помешают им в работе по двору.
Ногти – это показатель не столько богатства, сколько здоровья
4. Врачи во время тяжелых операций определяют самочувствие человека по цвету его ногтей. Нельзя покрывать лаком ногти на руках и ногах, если вам предстоит хирургическое вмешательство или роды.
5. А по размеру полумесяца на лунках своих ногтей вы без помощи гадалки можете предсказать себе судьбу: чем шире они, тем длиннее жизнь вам суждено прожить; чем они отчетливее, тем ярче и насыщеннее она будет.
6. По ногтям можно заметить и скрытые патологии. Многие считают, что появление желтых пятен предначерчивает скорую смерть. Однако не стоит паниковать, заметив у тебя такие отметины. Они могут быть также свидетельством какого-то медицинского осложнения, которое с помощью врачей можно вылечить.
7. Появление на ногтях белых пятнышек сигнализируют о том, что следует ожидать приятное событие. Избавляться от них нельзя, ибо удача уйдет вместе с ними.
8. А вот черные пятнышки, наоборот, к несчастью, поэтому ногти с такими метками поскорее нужно обрезать, дабы предостеречь себя от неприятностей.
9. Помните, состриженные ногти ни в коем случае нельзя выкидывать в мусорку, их нужно аккуратно смыть в унитаз. Такая процедура выполняется для того, чтобы частички человеческого тела не попали в плохие руки, дабы предостеречь себя от нечистых сил воздействия другого человека.
Как только ученые не пытаются объяснить все эти умыслы с логической точки зрения, все сводится лишь к тому, что девушкам и парням следует следить за собой. А поверья — лишь способ припугнуть и замотивировать людей.