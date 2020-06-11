Серьги, которые нельзя носить женщинам 50+

Пластиковые

Пластмассовая бижутерия мило смотрится на подростках и юных девушках, но никак не на дамах элегантного возраста. Это почти то же самое, что, например, велосипедки: если женщина за 50 решит их надеть, будет казаться, что она пытается молодиться, и у нее это не получается. Излишняя простота таких сережек только сильнее старит женщину. Их лучше заменить на лаконичные пусеты, кольца среднего размера или минималистичные серьги в форме цветов.

Неоновые

Это еще один атрибут подростково-ребяческой моды, который совершенно не вписывается в образ взрослой женщины. Кроме того, слишком яркий оттенок сережек может привлечь лишнее внимание, например, к морщинам на шее или обвисшей коже на щеках. Если хочется добавить красок в образ, то лучше выбрать серьги с небольшими цветными камнями, минералами или вставками из эмали — они смотрятся более элегантно и женственно, соответствуют возрасту, но в то же время интересно смотрятся и добавляют наряду ноту оригинальности.

С увесистыми камнями

Женщинам элегантного возраста стоит отказаться от чрезмерности во всех ее проявлениях. Например, от массивных сережек, богато украшенных увесистыми камнями. Как минимум они будут растягивать мочки ушей, как максимум — «съедят» лицо, и тебя просто никто не заметит за ними. Кроме того, такое украшение делает лицо грузным.

Массивные моносерьги

Зачастую они смотрятся довольно молодежно, особенно крупные авангардные варианты. Женщинам за 50, конечно, можно носить моносерьги, но более аккуратные и непретенциозные модели. Например, крупная многоярусная серьга вряд ли впишется в элегантный образ, а вот аккуратная «капелька» или жемчужная нить — вполне.

«Китайщину» с позолотой

Дешевая бижутерия мало кого красит, но все же иногда в этом сегменте можно найти неплохие варианты. Однако в элегантном возрасте стоит отказаться от таких экспериментов. Дешевый блеск позолоты будет дешевить образ, делать цвет лица тусклым. Если нет возможности носить ювелирные украшения, то лучше не носить серьги вообще или тщательно поискать качественную замену в масс-маркете.

Ироничные серьги