Светлана Пермякова преобразилась после карантина

Светлана Пермякова Instagram

Телеведущая порадовалась окончанию карантина и обратилась к подписчикам. «Всех с началом рабоче-трудовых будней! Лето к нам пришло! Ура! Жизнь продолжается! Всем тепла, добра и позитива! Не забывайте беречь себя и своих близких!» — написала Светлана.