Светлана Пермякова преобразилась после карантина

48-летняя Светлана Пермякова показала себя впервые за долгое время. Звезда сериала «Интерны» восхитила поклонников своей внешностью, пишет Cosmo.
На время карантина актриса предпочитала не появляться в социальных сетях. Лишь после отмены режима самоизоляции участница команды КВН «Парма» показала себя фанатам, опубликовав свежий снимок в личном блоге.
Пермякова предстала в наряде лимонно-желтого цвета, который заметно освежил ее внешность артистки. Светлана уложила волосы легкими волнами и сделала прикорневой объем. Натуральный макияж с акцентом на брови и глаза подчеркнул естественную красоту юмористки.
Светлана Пермякова
Фанатов удивило преображение Пермяковой. Многие решили, что на карантине звезда сериала «Интерны» прошла курс омолаживающих процедур, которые позволяют сейчас ей выглядеть на 10 лет моложе. «Светлана, карантин пошел на пользу! Похорошела и расцвела!», «Какая красивая!», «Вы прекрасны!», «Похорошела!», «Свежа, молода!», «Светлана, желтый цвет вам к лицу!» — засыпали комплиментами актрису поклонники.