Чт, 11.06.2020

Светлана Пермякова преобразилась после карантина

Светлана Пермякова

ФОТО: Instagram

48-летняя Светлана Пермякова показала себя впервые за долгое время. Звезда сериала «Интерны» восхитила поклонников своей внешностью, пишет Cosmo.

На время карантина актриса предпочитала не появляться в социальных сетях. Лишь после отмены режима самоизоляции участница команды КВН «Парма» показала себя фанатам, опубликовав свежий снимок в личном блоге.

Пермякова предстала в наряде лимонно-желтого цвета, который заметно освежил ее внешность артистки. Светлана уложила волосы легкими волнами и сделала прикорневой объем. Натуральный макияж с акцентом на брови и глаза подчеркнул естественную красоту юмористки.

Телеведущая порадовалась окончанию карантина и обратилась к подписчикам. «Всех с началом рабоче-трудовых будней! Лето к нам пришло! Ура! Жизнь продолжается! Всем тепла, добра и позитива! Не забывайте беречь себя и своих близких!» — написала Светлана.

Светлана Пермякова

Instagram

Фанатов удивило преображение Пермяковой. Многие решили, что на карантине звезда сериала «Интерны» прошла курс омолаживающих процедур, которые позволяют сейчас ей выглядеть на 10 лет моложе. «Светлана, карантин пошел на пользу! Похорошела и расцвела!», «Какая красивая!», «Вы прекрасны!», «Похорошела!», «Свежа, молода!», «Светлана, желтый цвет вам к лицу!» — засыпали комплиментами актрису поклонники.

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