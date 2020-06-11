Какая диета подходит вам по знаку Зодиака?

Овен

Энергичные и подвижные от природы Овны редко сидят на диетах, у этого знака зодиака обратная проблема — в суматохе дней он часто забывает поесть или перекусывает на ходу какой-нибудь ерундой. Поэтому Овнам мы советуем придерживаться принципов слоуфуд-диеты, или принципов медленного питания: готовить только из свежих продуктов, есть неспешно, чтобы не переедать, отказаться от фастфуда и полуфабрикатов, не есть на ходу и не ужинать перед телевизором.

Телец

Малоподвижные Тельцы вряд ли смогут заставить себя заниматься спортом или считать калории, поэтому им подойдет диета «5 столовых ложек». Ее принцип прост: за один прием пищи разрешается съедать не более пяти столовых ложек. Ну и, конечно же, соблюдать временные интервалы между приемами пищи — минимум 3 часа. При этом никаких ограничений в рационе диета не предполагает.

Близнецы

Близнецы — интеллектуально одаренный знак, который много времени проводит за учебой, поэтому им нужно поддерживать свой мозг. Для этого как нельзя кстати подходит MIND-диета. Из рациона исключается копченое, жареное и соленое и добавляются продукты, полезные для мозга: жирная морская рыба, орехи, яйца, тыквенные семечки, льняное масло и зеленые овощи.

Лев

Львы редко сидят на диете, но всегда интересуются последними модными тенденциями в сфере питания. И если уж решают сесть на диету, то на такую, чтобы все спрашивали: «Вау, а что это?» Советуем присмотреться к флекситарианской диете. Звучит интересно, а суть очень проста: это гибкая диета, в которой преобладает растительная пища и исключается молоко. Приветствуются салаты, овощное рагу, супы. Мясо возможно, но в небольших количествах.

Дева

Из-за постоянного напряжения и склонности к трудоголизму Девам подходят диеты, укрепляющие нервную систему. Нужно исключить из рациона кофе, соль, сахар, алкогольные напитки, травы, специи и сладости и добавить свежие овощи и фрукты, ягоды и продукты, содержащие кальций: сыр, йогурт, бобы, чечевицу, миндаль, листовую зелень. Также следите за водным балансом, а кофе замените на зеленый чай.

Весы

Весам важно всегда находиться в равновесии, и в этом им поможет алкалиновая диета, главная цель которой — поддерживать оптимальный кислотно-щелочной баланс в организме. Большинство наших любимых продуктов питания — кислотные и по совместительству вредные, поэтому диета предлагает включить в рацион щелочные: овощи, фрукты, рыбу, индейку, курицу, перловку, коричневый рис, орехи и травяные чаи.

Скорпион