Стало известно, на какой диете певица Адель похудела на 45 килограммов

Еще несколько месяцев назад Адель по-настоящему шокировала общественность своим бьюти-преображением. Певица, которая всегда обладала пышными формами, экстремально похудела и продемонстрировала стройную фигуру. Многие поклонники, увидев преображение звезды, пытались узнать, как же Адель удалось избавиться от лишних килограммов. Как пишет издание Еxpress.co, певица придерживалась диеты SirtFood, которая последние несколько лет пользуется особой популярностью среди звезд. Именно благодаря этой диете Адель удалось сбросить 45 килограммов!

Так, сообщается, что главный принцип диеты - употреблять в пищу лишь продукты, которые содержат сиртуины — ферментные белки, которые укрепляют иммунную систему, препятствуют старению клеток, защищают от нейродегенеративных заболеваний, а также регулируют обмен веществ. Среди таких продуктов: яблоки, черника, петрушка, каперсы, красный лук, куркума, клубника, капуста кейл, чай матча, кофе, оливковое масло, цитрусовые, соя, черный шоколад и красное вино.

Отмечается, что диета состоит из двух этапов. Первый — длится три дня, во время которых нужно употреблять не более 1000 килокалорий. Кроме того, ежедневное меню состоит из трех овощных соков и одного полного приема пищи из рекомендованных продуктов.