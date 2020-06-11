Чт, 11.06.2020

Летнее меню: ТОП-5 рецептов холодных супов

Холодный суп с творогом — вкусно, красиво, просто.

ФОТО: Лидия Хабибова/maminaeda.ru

Холодные супы – настоящее спасение в жару. Они легкие, бодрящие и прекрасно утоляют жажду, пишет Segodnya.

Основой холодного супа могут быть не только характерные для окрошки кефир или квас, но и овощной бульон, томатный сок, сметана, йогурт, сыворотка, овощные или фруктовые соки.

Все остальные ингредиенты можно выбирать на свой вкус. Подойдут мясо, рыба, яйца, крупы, овощи, грибы, зелень, а также фрукты, ягоды и орехи.

Холодный огуречный суп с авокадо и редисом

Ингредиенты:

  • 1/2 стакана нарезанного зеленого лука
  • 1-1/2 стакана свежевыжатого огуречного сока
  • 1/2 стакана свежевыжатого сока красного грейпфрута
  • 1 чашка овощного бульона
  • 1-1/2 чашки красных и желтых помидоров, нарезанных кубиками
  • 3 спелых авокадо
  • 1/4 ч.л. копченой паприки
  • Соль и перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Поместите измельченный лук в миску и посолите. Дайте постоять в течение 20 минут, затем промойте.
  2. Авокадо почистите и удалите косточки. Две штуки нарежьте небольшими кубиками.
  3. Взбейте в блендере оставшийся плод авокадо, грейпфрутовый сок, овощной бульон и промытый зеленый лук. Должно получиться однородное пюре.
  4. Добавьте соль, перец и паприку по вкусу.
  5. В конце добавьте в суп нарезанные помидоры и авокадо. Охладите и подавайте вместе с редиской.

Холодный огуречный суп от Асмик Гаспарян

Ингредиенты:

  • 150 г огурцов
  • 100 г сливок
  • 1 лимон
  • 2-3 листочка мяты
  • 10 шт. зеленого лука
  • 10-15 кубиков льда

Способ приготовления:

  1. Лед взбить блендером в крошку.
  2. Добавить произвольно нарезанные огурцы и снова взбить.
  3. Добавить лук, свежевыжатый сок лимона, мяту, залить сливками, взбить и посолить.
  4. При желании можно процедить суп через сито.
  5. Перелить суп в тарелки и сразу же подавать, украсив спиралями из огурца и кусочками редиса.

Рецепт гаспачо от Эктора Хименес-Браво

Ингредиенты:

  • 1 кг помидоров
  • 1 крупный болгарский перец
  • 4 средних огурца или 1 большой
  • 4 крупных зубчика чеснока
  • 2 ч.л. яблочного, красного винного или хересного уксуса
  • 4 ст.л. оливкового масла
  • Соль и молотый черный перец – по вкусу
  • Листики базилика – по желанию

Способ приготовления:

  1. Очистить огурцы от кожицы, нарезать кубиками.
  2. У перца удалить плодоножку и семена и нарезать кусочками.
  3. На помидорах сделать надрезы крест-накрест и положить в кастрюлю с кипятком.
  4. Выдержать помидоры в ней 2-3 минуты. Затем слить кипяток и залить холодной водой. Удалить с помидоров кожицу и плодоножку, а мякоть нарезать на кусочки.
  5. Огурцы, перец и помидоры сложить в глубокую миску. Добавить чеснок, уксус, масло, соль и перец по вкусу. Блендером измельчить до состояния пюре.
  6. Поставить суп в холодильник охлаждаться минимум на полчаса.
  7. Перед подачей на стол сбрызнуть гаспачо в тарелках оливковым маслом.

Холодный суп-пюре из авокадо

Ингредиенты:

  • 1 спелое маленькое авокадо, очищенное
  • 1 столовая ложка (примерно 1/4 маленькой луковицы) нарезанного красного лука
  • 1-2 столовые ложки лимонного сока
  • 2 столовые ложки измельченной петрушки или кинзы
  • 150 мл кефира
  • 1/2 чайной ложки красных сухих хлопьев острого перца
  • Соль, перец

Способ приготовления:

  1. Сложить все ингредиенты в кухонный комбайн или чашу блендера.
  2. Измельчить до однородной консистенции.
  3. Попробовать, по желанию добавить немного больше лимонного сока.
  4. Если суп слишком густой, добавить еще кефира. Подавать суп охлажденным.

Холодный борщ

Ингредиенты:

  • 400 г свеклы
  • 1 морковь
  • 2 ст. л. уксуса 3%
  • 1 ст.л. сахара
  • Вода
  • Соль

Для подачи:

  • Вареный картофель
  • Свежие огурцы
  • Яйца
  • Зелень (укроп, петрушка)
  • Зеленый лук

Способ приготовления:

  1. Свеклу и морковь нарезать небольшими брусочками или натереть на крупной терке.
  2. Сложить в кастрюлю объемом 2-2,5 л, залить водой так, чтобы она только покрывала овощи. Варить на самом медленном огне до мягкости свеклы.
  3. Добавить уксус, сахар и соль, долить горячей воды до верха.
  4. Довести до кипения, убавить нагрев и варить еще минут 10. Остудить и убрать в холодильник.
  5. Картофель, огурцы, вареные яйца и зелень мелко порезать. Положить в тарелку гарниры, залить холодным свекольным супом. Подавать холодный борщ со сметаной.
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