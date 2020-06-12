Никакого мыла! Гастроэнтеролог объяснила, как правильно мыть фрукты и овощи

Гастроэнтеролог Мария Лопатина считает, что лето — сезон не только овощей и фруктов, но и кишечных инфекций. Врач посоветовала, как обезопасить себя в условиях пандемии, пишет Woman.

«Все фрукты, овощи и ягоды, которые вы приобретаете, обязательно нужно мыть. Особенно в период коронавирусной инфекции, в который мы живем. Ни в коем случае нельзя пробовать фрукты и овощи на рынках», — сказала врач.

По словам Лопатиной, мягкие ягоды и фрукты — например, малину или абрикосы — можно замочить в воде, после чего промыть под проточной водой. Жесткие фрукты рекомендуется промыть под проточной водой и счистить кожуру.

При мытье можно вооружиться щеткой, однако ни в коем случае нельзя использовать моющие средства даже с пометками «эко» или «детское». Лопатина отметила, что частицы средства могут попасть в кишечник и вызывать сильное нарушение микрофлоры.