Малосольные огурцы: как приготовить хрустящую закуску на зиму

Малосольные огурцы – это любимое и популярное у многих гурманов летнее блюдо. Остренькие, звонкие и хрустящие – вот за что ценятся малосольные огурцы. Как приготовить их правильно, чтобы лакомиться этой вкусной витаминной закуской не только летом, но и зимой, читайте в нашей статье, пишет Сегодня.