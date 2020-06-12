Когда лучше укладывать ребенка спать: совет педиатра

Не существует конкретного времени, которое считается для этих процессов правильным, несмотря на многочисленные разговоры о том, что ребенка полезно укладывать спать в 21.00 или в 22.00. Полезно тогда, когда это удобно его родителям. И если папе на работу к 10.00, значит, купать ребенка самое время в 24.00, чтобы дружно заснуть после этого купания,