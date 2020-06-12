«Как у Ким!» Настя Каменских описала лучшие упражнения для «пятой точки»

Настя подробно описала такие упражнения, как приседания с широким разведением ног, ягодичный мостик, отведение ног назад с упором на пол. Каждое из них она рекомендовала для начала выполнять по пятнадцать раз в три подхода. Поняв технику и прочувствовав мышцы, можно добавлять утяжелители — от килограмма дополнительного веса и далее. В ближайшем будущем Каменских обещала поделиться легкими упражнениями на все тело.