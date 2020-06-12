Испанскому красавчику Марио Касасу – 34! Пять горячих фото знаменитого актера

Сегодня, 12 июня, Марио Касасу исполняется 34 года.

На сегодня Марио Касас является одним из самых востребованных актеров в Испании. На его счету более двух десятков ролей в кино и сериалах, а также несколько престижных кино и телепремий.

После выхода культовой мелодрамы амплуа обаятельного и храброго парня закрепилось за Марио Касасом. Вскоре актер снялся в продолжении этой истории – "Три метра над уровнем неба. Я тебя хочу", где к актерскому составу присоединилась актриса Клара Лаго. По сюжету Аче спустя два года все еще переживает расставание со своей девушкой Баби, и решает вернуться в Барселону, чтобы начать новую жизнь. Там он знакомится с Джин, которая абсолютно не похожа на Баби, и рядом с ней он старается не вспоминать о прошлом. Но пути Аче и Баби пересекаются вновь.

Во время съемок фильма Марио получил главную роль в пост-апокалиптическом сериале "Ковчег", который рассказывает о студентах-моряках, выживших после катастрофы. Также Марио Касас сыграл в романтической драме "Пальмы в снегу", триллере "Невидимый гость", черной комедии "Дикая история", которая была показана на 67-м Каннском кинофестивале.

Кроме съемок в кино Марио Касас активно сотрудничал с мировыми брендами и стал одним из самых высокооплачиваемых испанских актеров. В 2019 году Марио расстался со своей коллегой по сериалу "Ковчег" актрисой Бланкой Суарес, так что теперь испанский красавец – завидный холостяк.

Каждый выход в свет Марио Касаса приковывает внимание СМИ и поклонниц, которые не перестают очаровываться его стильными нарядами и его неугасаемой харизмой. К слову, актер поддерживает свое тело в форме, а ради съемок в последнем фильме ему пришлось сбросить 12 килограммов, чтобы сыграть заключенного в концентриционном лагере.