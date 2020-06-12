Женский гороскоп на неделю с 15 по 21 июня: для кого жизнь уже не будет прежней, а кому стоит отдохнуть

Если удастся проявить достаточный напор, то Вселенная вознаградит удачным стечением обстоятельств.

Женщина-Овен

Стремительно наступающие перемены этой недели не оставят женщинам-Овнам шанса на сопротивление. Жизнь уже не будет прежней, и остается лишь примириться с этим и постараться привыкнуть к новым условиям. Будет немало моментов, которые выбьют из колеи, но не стоит паниковать. Астрологи советуют прислушиваться к подсказкам интуиции и избегать острых конфликтов — сейчас важно остаться «в белых перчатках». При такой линии поведения окружающие помогут Овнам преодолеть любые трудности. Так неделя, которая должна стать испытанием на прочность, станет прекрасной возможностью начать новую жизнь.

Женщина-Телец

Представительницы Тельца непременно найдут путь к внутренней гармонии, но не раньше июля. А пока важно выдержать испытания, изобилие преград и противоречивость мыслей. К счастью, в середине недели планеты сменят гнев на милость, позволив работать слаженно, думать — трезво, оценивать происходящее — исключительно в позитивных аспектах. В любых начинаниях, в которых Тельцы примут участие с 17 по 20 июня, будет сопутствовать успех. Это поможет почувствовать уверенность в себе и начать действовать более решительно.

Женщина-Близнецы

На этой неделе ситуация может сложиться не в пользу женщин-Близнецов. По словам астрологов, это будет не самый благоприятный период, однако времени на промедление нет. Нравится происходящее или нет, но такое положение дел временно станет нормой, и к этому придется приспособиться: изучить правила игры, завести полезные связи, освоить новые навыки. Лучший способ преодолеть это — окунуться в водоворот событий, поддаться течению жизни.

Женщина-Рак

Наступающая неделя удивит женщин-Раков неоднозначностью сложившихся ситуаций. По прогнозу женского гороскопа, представительницы этого Знака могут пострадать от действий и зависти окружающих, сплетниц или конкуренток. Потребуется держать ситуацию под чутким контролем, особенно в начале недели: не поддаваться на провокации и не давать себя в обиду. Желательно сделать упор на позитивном мышлении и делах, которые дарят вдохновение. Это поможет посмотреть на многие проблемы с иного ракурса и при желании переступить через них.

Женщина-Лев

Женщинам-Львам звезды советуют не браться за все и сразу: на этой неделе лучше разбить задачу на много мелких шагов. Тогда непривычные поначалу ситуации перестанут вызывать трудности, а утраченная уверенность вернется обратно, и в результате переход в новую жизнь пройдет почти беспрепятственно. Правда, изменившиеся условия непременно отразятся на частной жизни: и Львицы, и их партнеры захотят перемен и бурного развития отношений. Давление извне может в какой-то мере сблизить партнеров, повысить градус чувств — вот только к чему это приведет, не знают даже астрологи.

Женщина-Дева