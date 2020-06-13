Диетолог рассказал, как избавиться от тяги к сладкому за 7 дней

Он посоветовал сначала отказаться от продуктов, содержащих в себе быстрые углеводы.

«Особенно чувствительным людям, возможно, в начале придется отказаться даже от свежих фруктов и ягод. Через несколько недель обычно уже можно снова их есть», — сообщил диетолог.