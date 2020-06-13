Сб, 13.06.2020

Диетолог рассказал, как избавиться от тяги к сладкому за 7 дней

Сладости. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Диетолог из Швеции Фредерик Паулун рассказал о простых правилах, которые помогут избавиться от тяги сладкому 7 дней, передает 

Он посоветовал сначала отказаться от продуктов, содержащих в себе быстрые углеводы.

«Особенно чувствительным людям, возможно, в начале придется отказаться даже от свежих фруктов и ягод. Через несколько недель обычно уже можно снова их есть», — сообщил диетолог.

Он отметил, что для облегчения процесса отказа от сладкого, следует больше двигаться.

Также Паулун порекомендовал избегать стресса, пить достаточное количество воды, высыпаться и увеличить потребление богатой белком пищи, сообщает сайт Expressen.

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