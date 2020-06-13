Семь кулинарных шедевров, которые можно быстро приготовить в микроволновке

Когда хочется порадовать свой желудок, но лень возиться у плиты, самое время вспомнить о микроволновке. Оказывается, с её помощью можно приготовить множество самых разных блюд. Рецепты некоторых из них приводит BuzzFeed.
Яичница
Нанесите на тарелку слой масла. Разбейте яйца. Поместите в микроволновку. Включите её на 15 секунд, а затем включайте на 10 секунд до тех пор, пока яйца не зажарятся до нужного вам состояния.
Овсяная каша c семенами чиа
Положите в тарелку/чашку овсяные хлопья и семена чиа. Залейте молоком. Поставьте в микроволновку на 3–4 минуты. Добавьте семена льна, мёд, корицу или любые другие наполнители на ваше усмотрение.
Французский тост
Нарежьте белый хлеб кубиками. Поместите его в чашку. Смешайте одно яйцо, три столовые ложки молока и щепотку корицы в отдельной маленькой миске. Получившуюся смесь вылейте в чашку с хлебом. Поместите в микроволновку на 1 минуту, а затем включайте на 10 секунд до полной готовности.
Крок-месье
Сначала приготовьте соус бешамель. Для этого смешайте по одной столовой ложке топлёного масла и муки и поместите в микроволновку на 30 секунд. Добавьте полчашки молока — и снова в микроволновку на 30 секунд. Достаньте из микроволновки и взбивайте до однородного состояния. Добавьте соль и перец — соус готов. Теперь возьмите два куска белого хлеба и намажьте на них масло, но только с внешней стороны. С внутренней стороны положите соус бешамель, ветчину и сыр. Поместите сэндвич в микроволновку и готовьте, пока хлеб не покроется золотистой корочкой.
Запечённый картофель
Почистите картофель. Аккуратно проткните его вилкой в нескольких местах. Поместите в микроволновку на 10 минут. Выньте из микроволновки и нарежьте ломтиками. Добавьте сметану с зелёным луком или другой соус на ваше усмотрение.
Запечённое яблоко с корицей
Разрежьте яблоко на две половины. Вырежьте сердцевину. Положите на каждую половину яблока толчёные мюсли, щепотку корицы и немного коричневого сахара. Поместите в микроволновку на 5 минут.
Банановый хлеб с арахисовым маслом и желе
Очистите и разомните два банана. Добавьте чашку муки и по полчашки арахисового масла и молока со сливками. Смешайте до однородного состояния. Поместите в микроволновку на 5 минут. Отдельно поместите на 3 минуты в микроволновку чашку фруктового желе. Остудите желе, нарежьте на куски и украсьте ими банановый хлеб.