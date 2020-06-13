Семь кулинарных шедевров, которые можно быстро приготовить в микроволновке

Когда хочется порадовать свой желудок, но лень возиться у плиты, самое время вспомнить о микроволновке. Оказывается, с её помощью можно приготовить множество самых разных блюд. Рецепты некоторых из них приводит BuzzFeed.

Яичница

Нанесите на тарелку слой масла. Разбейте яйца. Поместите в микроволновку. Включите её на 15 секунд, а затем включайте на 10 секунд до тех пор, пока яйца не зажарятся до нужного вам состояния.

Овсяная каша c семенами чиа

Положите в тарелку/чашку овсяные хлопья и семена чиа. Залейте молоком. Поставьте в микроволновку на 3–4 минуты. Добавьте семена льна, мёд, корицу или любые другие наполнители на ваше усмотрение.

Французский тост