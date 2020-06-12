Яна Поплавская: «Определить, что мужчина вам изменяет, очень просто»

52-летняя Яна Поплавская хорошо знает, что такое брак и тяжелый развод. Звезда четверть века состояла в браке с Сергеем Гинзбургом, но в итоге развелась с ним из-за отсутствия любви. Сейчас актриса в отношениях с радиоведущим Евгением Яковлевым.

По словам артистки, сохранять баланс в браке очень сложно. Часто женщины так сильно боятся измены супругов, что начинают ограничивать партнеров во всем. Чувствуя себя запертыми в клетке, мужчины всеми путями пытаются освободиться.

«Почему-то многие женщины воспринимают мужчину как собаку-аксессуар на поводке. В конце концов, почему вам можно с подругами встретиться, а вашему мужу посидеть с приятелями нельзя? Все эти ограничения заставляют мужчину искать свободы. У современных любовниц произошел апгрейд, они напрямую больше ничего не просят. Мужчина, конечно же, клюет на эту удочку. Почему? Все просто: каждый человек хочет верить, что его любят просто так, что его ждут и ничего не требуют взамен. Так вот и этот самый мужчина мечтает об этом», — подчеркнула Поплавская.

Опыт Яны показывает, что мужчины не умеют врать об изменах. Они пытаются скрыть отношения на стороне, но делают это так примитивно, что женщины сразу же обо всем догадываются. Так, по словам Поплавской, определить неверность можно по поведению и странным поступкам партнера.

«Узнать, что мужчина вам изменяет очень просто. Он постоянно пропадает на шиномонтаже или к зубному ездит как на работу. А телефон будто бы вмонтирован в его руку. Если вдруг трубка оказалась далеко, он бежит к ней, высунув язык. А еще человек становится отстраненным, задумчивым, отвечает невпопад, раздражается по пустякам или вдруг неожиданно становится супервнимательным и невероятно щедрым», — поделилась звезда.

Актриса много раз убеждалась в том, что мужчине сложно оставаться моногамным. Он хранит верность лишь в том случае, если чувствует любовь и искренную заботу от супруги. Если же женщина узнает об измене, ей не следует сразу же разрывать отношения. Поплавская считает, что бороться за брак необходимо ровно до тех пор, пока существует любовь.

«Только отсутствие любви оправдывает ваши поступки, только любовь может помочь вам простить и жить дальше. Я в свое время не захотела спасть брак. Любви уже не было. Все было выжжено, но путь был протоптан большой — длиной в 25 лет. Я сделала все, что могла», — рассказала звезда.