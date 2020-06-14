Письмо читательницы: боюсь, что муж настроит ребенка против меня

34-летняя Ирина боится, что муж сделает не самые добрые поступки по отношению к ней и ребенку, поэтому просит совета у комментаторов.
«Нужен совет экспертов, возможно, есть опыт в подобных ситуациях. Развожусь с мужем. Он создаёт положительный образ на глазах у других, всегда рассуждает правильно и логично. Но в отношении ко мне всегда были придирки, всегда ситуация выворачивалась наизнанку и всегда и во всем была виновата я, внушал мне, что он так со мной поступает, потому что я неправильно себя веду. Если я делаю не то, что он хочет, или не то, что хотят его родственники, меня ждут наказания, при чем не мгновенные, а в самый неожиданный момент. Он уехал отдыхать, когда я просила его остаться помочь мне в сложной ситуации (болезнь ребенка), когда приехал, сказал, что я сама виновата, неправильно его попросила, а как правильно просить – не сказал. Его мать сказала, что я сама не подарок, и что женщина должна прощать и терпеть, такая женская доля.
Постоянные манипуляции с его стороны. Я не выдержала и ушла с ребенком. Так меня еще обвинили, что лишаю ребенка отца. Впереди развод. Знаю, что не отстанет от меня. Он мстительный, но мстит не напрямую, а делает пакости за спиной. Мне постоянно неспокойно, не знаю, что он ещё придумает со свекровью, как наказать нерадивую жену. Боюсь за ребенка, что будет медленно, но плавно его настраивать против меня, что я виновата, что по моей вине разрушилась семья и так далее. Будет покупать ребенку дорогие подарки, выворачивать факты наизнанку против меня, будет активнейшая психологическая обработка ребенка. Как в свое время он обрабатывал меня, и я верила, что его плохое ко мне отношение – из-за моих ошибок. Подскажите, как бы вы поступили на моем месте? Как сохранить психику ребенку, как не позволить ему настроить ребенка против меня?» - спрашивает женщина.
Это письмо поступило в редакцию портала Kleo.ru.