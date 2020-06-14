Письмо читательницы: боюсь, что муж настроит ребенка против меня

«Нужен совет экспертов, возможно, есть опыт в подобных ситуациях. Развожусь с мужем. Он создаёт положительный образ на глазах у других, всегда рассуждает правильно и логично. Но в отношении ко мне всегда были придирки, всегда ситуация выворачивалась наизнанку и всегда и во всем была виновата я, внушал мне, что он так со мной поступает, потому что я неправильно себя веду. Если я делаю не то, что он хочет, или не то, что хотят его родственники, меня ждут наказания, при чем не мгновенные, а в самый неожиданный момент. Он уехал отдыхать, когда я просила его остаться помочь мне в сложной ситуации (болезнь ребенка), когда приехал, сказал, что я сама виновата, неправильно его попросила, а как правильно просить – не сказал. Его мать сказала, что я сама не подарок, и что женщина должна прощать и терпеть, такая женская доля.