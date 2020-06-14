До кончиков пальцев: как укрепить ногти в домашних условиях

Выбирая вариант маникюра с учетом последних модных тенденций, учитывайте также, что ногти могут быть обессилены, а потому с гель-лаками, акрилом и со столь популярным маникюром шеллак, возможно, придется немного повременить и ограничиться старым добрым покрытием.

Какой пилочкой пользоваться

На самом деле процесс выбора личной пилочки имеет куда большее значение, чем обычно предполагают. Дело в том, что все проблемы с ногтями могут быть по большей степени вызваны именно выбором неудачной пилочки или же ее неграмотным пользованием.

Пилочка для ногтей. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Во-первых, как утверждают мастера по маникюру, подпиливать ногти следует «на сухую» и всегда в одном направлении (это не травмирует слои и, как следствие, помогает в укреплении), ни в в коем случае не подпиливая при этом бока ногтевой пластины (это приводит к расслаиванию). Любые надломы и даже маленькие трещины необходимо сразу полировать. Это предупреждает их усугубление.

Если вы жалуетесь на то, что ногти слоятся, помимо вышеперечисленных мер в магазине советуем приобрести керамическую пилочку. Мельчайшие кристаллики, из которых делают такие пилки, как бы запечатывают ноготь, оставаясь на самом краешке. Однако учитывайте, что подпиливать очень длинные ногти ими не рекомендуется, здесь больше подойдет абразивная пилочка, и только в качестве завершения маникюра подойдет лечебная керамическая.

Шлифовку и выравнивание ногтевой пластины следует оставить мастеру по маникюру. Кроме того, у него можно заодно попросить совета насчет модели, которая подойдет именно вам из всего того многообразия тысяч вариантов. Ведь вы можете по незнанию остановить выбор, например, на той, что подходит только для нарощенных ноготков, да и мало ли еще какой.

Что делать, а что не стоит: хорошие и плохие привычки по уходу за ногтями и кожей рук

Зачастую наш возраст выдает именно внешний вид рук. И если какие-либо омолаживающие процедуры с лицом проделывать еще можно, то нежную кожу рук (которую мы травмируем гораздо чаще) следует беречь смолоду.

При сильных шелушениях и сухости кожи вашей самой полезной привычной должно стать использование крема для рук с увлажняющими питательными компонентами (алоэ, глицерин, гиалуроновая кислота), при повреждениях и покраснениях – с эфирными маслами чайного дерева, розы, растительных протеинов и витаминов. Если кожа начинает терять тонус, рекомендуем anti-age комплексы (с антиоксидантами, протеинами и коллагеном), на которые, к слову, стоит строжайшее табу для всех, чей возраст еще не достиг начальной отметки, обозначенной на упаковке крема.

Помимо пользования кремом эксперты также советуют несколько раз в неделю делать ванночки. Причем процедуры с солью или содой, вопреки распространенному мнению, в действительности лишь мешают укреплению ногтей, поскольку предназначены больше для ликвидации воспалений, так что эту привычку занесем в ранг плохих. После ванночек не только в салоне, но и дома можно проводить самостоятельный массаж кистей и пальцев рук. Это необходимо, чтобы усилить кровообращение и тем самым ускорить рост здоровых ногтей. Массаж делается так: петлеобразными движениями от основания пальцев по направлению к запястью массируется ладонь, надавливающими движениями прорабатывается каждый палец. Массаж стоит проводить с успокаивающими маслами: лаванды, чайного дерева и масла ши.

Также в полезные привычки следует отнести манипуляции со специальными маслами для ногтей. Это средство способно проникать в более глубокие слои кожи, нежели крем. Так, масло проникает прямо в основание ногтя, насыщая его полезными витаминами и необходимыми элементами.

Для домашнего лечения ногтевой пластины идеально подойдут как эфирные, так и растительные компоненты. А на ночь масла следует наносить под крем, закрепляя эффект специальными перчатками.