До кончиков пальцев: как укрепить ногти в домашних условиях

Крепкие, гладкие, блестящие ногти — показатель общего здоровья. Но иногда они теряют прочность. Чаще всего это происходит по одной из следующих причин.
Нехватка питательных веществ. Возможно, вы не получаете с пищей необходимые витамины и микроэлементы. Контакты с агрессивными химическими веществами. Это может быть некачественный лак. Или слишком частое использование средств для снятия лака, содержащих ацетон. Или привычка мыть посуду без перчаток. Нервное перенапряжение и стрессы. Некоторые заболевания.
Основа основ
Мы не могли в очередной раз не вернуться к теме правильного питания, ведь для поддержания красоты во всем организме необходимо придерживаться составленного сбалансированного рациона. Недостаток каких-либо витаминов сказывается, конечно, на внешнем виде всего тела, но особенно часто это оборачивается безжизненными и ломкими волосами и ногтями.
Так, чтобы ногти росли крепкими и здоровыми, на вашей тарелке должны время от времени оказываться витамины группы A, B и C (цельные крупы, рыба, мясо, овощи и фрукты желтых, оранжевых и красных цветов), йод (морская капуста и шпинат), кальций (молочные продукты), цинк (бобовые), железо (орехи, ягоды) и незаменимые аминокислоты (содержатся во всех вышеперечисленных продуктах).
Кроме того, не стоит игнорировать потребность пить воду в достаточном объеме. Ведь очищенная вода насыщает весь организм и особенно нежную кожу рук, для которой характерно «стягивание» в том числе и от обезвоживания.
На фоне постепенного похолодания и перепадов температур также важно увлажнение до самых кончиков пальцев. Шутки шутками, но масла, кремы, ванночки и многое другое жизненно важны именно в холодное время года.
Как правильно увлажнять кожу рук и кутикулу
Прежде всего, кожу рук необходимо увлажнять несколько раз каждый день. Если вы добавите каплю-другую эфирного масла в крем, на внешнем виде ногтей это скажется непременно положительно. Розовое – увлажняет и препятствует сухости, лимонное же – отбеливает. Учитывайте притязания вашей кожи – так вы и изначально подходящий крем сделаете практически уникальным, будто бы произведенным по специальному заказу.
После душа, то есть когда кутикула наиболее податливая, ежедневно отодвигайте ее специальной апельсиновой палочкой.
И, конечно, выполнять любую влажную работу по дому следует строго в бытовых перчатках. Никакие масла и даже самые действенные ванночки впоследствии не помогут восстановить состояние до первичного.
Возможна ли альтернатива салонному уходу?
Как-нибудь, находясь в кресле мастера по маникюру, попросите сделать себе горячий или spa-маникюр. Это абсолютный релакс и оздоровление рук и ногтей в одном флаконе. Процедура проходит в несколько этапов: сначала пилинг рук, потом ванночка и затем питательная маска и расслабляющий массаж кистей как завершающий штрих.
Также мы советуем поинтересоваться, какие средства использует специалист, занимаясь вашими руками. Но, конечно, в промежутках между встречами также следует всячески поддерживать уход самостоятельно.
Главное в деле заботы о нежной коже рук и красоте ногтей дома – это систематичность и комплексный подход. Те же ванночки следует делать по своему расписанию, чтобы процедуры не носили сумбурный характер и действительно приносили ощутимую пользу.
Выбирая вариант маникюра с учетом последних модных тенденций, учитывайте также, что ногти могут быть обессилены, а потому с гель-лаками, акрилом и со столь популярным маникюром шеллак, возможно, придется немного повременить и ограничиться старым добрым покрытием.
Какой пилочкой пользоваться
На самом деле процесс выбора личной пилочки имеет куда большее значение, чем обычно предполагают. Дело в том, что все проблемы с ногтями могут быть по большей степени вызваны именно выбором неудачной пилочки или же ее неграмотным пользованием.
Во-первых, как утверждают мастера по маникюру, подпиливать ногти следует «на сухую» и всегда в одном направлении (это не травмирует слои и, как следствие, помогает в укреплении), ни в в коем случае не подпиливая при этом бока ногтевой пластины (это приводит к расслаиванию). Любые надломы и даже маленькие трещины необходимо сразу полировать. Это предупреждает их усугубление.
Если вы жалуетесь на то, что ногти слоятся, помимо вышеперечисленных мер в магазине советуем приобрести керамическую пилочку. Мельчайшие кристаллики, из которых делают такие пилки, как бы запечатывают ноготь, оставаясь на самом краешке. Однако учитывайте, что подпиливать очень длинные ногти ими не рекомендуется, здесь больше подойдет абразивная пилочка, и только в качестве завершения маникюра подойдет лечебная керамическая.
Шлифовку и выравнивание ногтевой пластины следует оставить мастеру по маникюру. Кроме того, у него можно заодно попросить совета насчет модели, которая подойдет именно вам из всего того многообразия тысяч вариантов. Ведь вы можете по незнанию остановить выбор, например, на той, что подходит только для нарощенных ноготков, да и мало ли еще какой.
Что делать, а что не стоит: хорошие и плохие привычки по уходу за ногтями и кожей рук
Зачастую наш возраст выдает именно внешний вид рук. И если какие-либо омолаживающие процедуры с лицом проделывать еще можно, то нежную кожу рук (которую мы травмируем гораздо чаще) следует беречь смолоду.
При сильных шелушениях и сухости кожи вашей самой полезной привычной должно стать использование крема для рук с увлажняющими питательными компонентами (алоэ, глицерин, гиалуроновая кислота), при повреждениях и покраснениях – с эфирными маслами чайного дерева, розы, растительных протеинов и витаминов. Если кожа начинает терять тонус, рекомендуем anti-age комплексы (с антиоксидантами, протеинами и коллагеном), на которые, к слову, стоит строжайшее табу для всех, чей возраст еще не достиг начальной отметки, обозначенной на упаковке крема.
Помимо пользования кремом эксперты также советуют несколько раз в неделю делать ванночки. Причем процедуры с солью или содой, вопреки распространенному мнению, в действительности лишь мешают укреплению ногтей, поскольку предназначены больше для ликвидации воспалений, так что эту привычку занесем в ранг плохих. После ванночек не только в салоне, но и дома можно проводить самостоятельный массаж кистей и пальцев рук. Это необходимо, чтобы усилить кровообращение и тем самым ускорить рост здоровых ногтей. Массаж делается так: петлеобразными движениями от основания пальцев по направлению к запястью массируется ладонь, надавливающими движениями прорабатывается каждый палец. Массаж стоит проводить с успокаивающими маслами: лаванды, чайного дерева и масла ши.
Также в полезные привычки следует отнести манипуляции со специальными маслами для ногтей. Это средство способно проникать в более глубокие слои кожи, нежели крем. Так, масло проникает прямо в основание ногтя, насыщая его полезными витаминами и необходимыми элементами.
Для домашнего лечения ногтевой пластины идеально подойдут как эфирные, так и растительные компоненты. А на ночь масла следует наносить под крем, закрепляя эффект специальными перчатками.
Практически панацеей для здоровых ногтей являются наборы для ухода от профессиональных марок. Сложности в использовании сведены на нет, а важные компоненты добавлены и распределены так, что эффект действительно не заставит себя ждать.