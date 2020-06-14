СОВЕТЫ АСТРОЛОГА ⟩ Как вернуть бывшего, согласно его знаку Зодиака?

«Как вернуть бывшего?» — этот вопрос ежедневно задают себе тысячи женщин. Порой кажется, что эта затея не увенчается успехом и вы вновь осознаете боль утраты. Однако, если ваши чувства все еще живы и есть желание вернуть былое, то можно предпринять несколько попыток. При этом главное — учитывать некоторые особенности партнера.

Так, ведущий астролог Алена Никольская в беседе с 5-tv.ru раскрыла секреты, какими способами можно вернуть бывшего в семью, согласно его знаку зодиака.

Овен

Представитель этого знака Зодиака очень вспыльчивый, но и отходчивый. Зачастую его решение разорвать отношения — спонтанное и не имеет под собой веских оснований. Ведь в пылу спора каждый может наговорить чего-нибудь лишнего. Чтобы наладить отношения с Овном, достаточно его чем-нибудь заинтересовать. Например, предложить прогулку на велосипедах или туристическую поезку. В общем, любой неординарный подход к решению конфликта — и отношения налажены.

Телец

Не знаете, чем заманить Тельца обратно? Просто приготовьте что-нибудь вкусненькое. Этот мужчина обожает домашнюю уютную атмосферу, тепло и приятные разговоры. Он, конечно, обидчив, но с радостью примет ваши ухаживания и откликнется на заботу. Если же ссора с представителем этого знака была серьезной — приготовьте еще и подарок. Не обязательно большой, но главное — тот, что ему действительно придется по нраву.

Близнецы

Представитель этого знака Зодиака легок на подъем и требует того же от окружающих. Хотите наладить отношения с Близнецом? Вперед, в далекое путешествие. Кстати, можете по пути заглянуть и на светское мероприятие. Если вы познакомите Близнеца с важными и авторитетными людьми — он будет вам бесконечно благодарен и, конечно, простит мелкие обиды.

Рак

Рак один из тех людей, кто с детства очень обидчив. Единственный способ заставить его обратить на вас внимание вновь — попросить прощение. И не раз, и не два, а желательно несколько десятков раз. Такому человеку крайне важно чувствовать собственную значимость, поэтому лучше потратить час на примирение, чем потом расхлебывать последствия. Помните: Рак — злопамятный человек, поэтому его лучше вовсе не злить.

Лев

Знаете простую истину, что мужчины любят глазами? Лев именно из этой категории. Если вдруг вы не сошлись во мнениях и в пылу ссоры решили расстаться, но потом передумали — просто пригласите его на романтический ужин, где предстанете в образе кинозвезды. Красота женщины сводит представителя этого знака с ума. Ну, и, конечно, не забудьте о комплиментах.

Дева